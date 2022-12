Relacionamento: Estes são os 3 segredos para sua relação sair do lugar e progredir

Uma relação cômoda e medíocre limita qualquer possibilidade de o casal amadurecer enquanto pares. Com a falta de amadurecimento, o compromisso passa a ser empurrado com a barriga até que se torne insustentável.

Para a conexão entre um casal avançar estágios, se faz necessário algumas mudanças dentro do contexto. Viver acomodado com a monotonia apenas porque soa mais “oportuno” é um tremendo tiro no pé. Tal tratativa poderá causar frustrações futuras e frieza no relacionamento.

Viver em conjunto requer disposição para amar e ser amado, na medida do possível e do real. Para que o compromisso seja fortificado, existem alguns pontos imprescindíveis.

Neste artigo, apresentamos três das diversas chaves para fazer sua relação caminhar e dar certo. Baseado em uma publicação do portal MBG Relationships, realizado pelas especialistas Kristina Hallet – psicóloga clínica – e Monica Parikh – advogada e coach em namoro, abaixo você confere as dicas.

1 – Aceitar o conflito como algo natural

Relacionamentos perfeitos existem apenas na ficção. Desentendimentos são comuns – desde que não envolvam infidelidade, abuso, vício ou violência – e você precisa entender como parte do processo.

O compromisso e a confiança crescem na medida em que ambos atravessam tempos difíceis juntos. Se surgir algum conflito, está na hora de respirar, manter a calma e tentar resolvê-lo com disposição.

2 – Crescer emocionalmente

A falta de comunicação e inteligência emocional podem colocar tudo a perder. Estes são sentimentos que devem ser trabalhados em conjunto. Procure ser vulnerável e peça feedbacks de amigos e até do seu parceiro.

Para que haja maturidade em suas atitudes, você precisa estar com seu emocional em um estado saudável. Isso também inclui o papel primordial da comunicação conjunta.

3 – Dar espaço ao outro

Mesmo pessoas em relações saudáveis precisam de seu tempo sozinhas. Casais estabelecidos são capazes de fazer suas coisas individualmente longe um do outro sem que isso atrapalhe a relação.

Ainda em um relacionamento, ambos são seres individuais com vontades e objetivos diferentes, em alguns casos. Não há proprietário de pessoas. Com respeito, amor e maturidade isso não será uma questão complexa dentro do compromisso.