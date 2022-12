Perfumes masculinos ‘Gasparzinhos’ que desaparecem na pele

Se você utiliza há muito tempo provavelmente já notou que algumas fragrâncias podem evaporar com mais facilidade no seu corpo. Isso acontece pois, cada pele reage diferente às notas presentes na fragrância, e com isso, alguns aromas que fixam muito bem em algum amigo seu pode sumir exatamente em você.

Contudo, existem perfumes que realmente trazem uma baixa fixação. Isso tem a ver com a qualidade do produto, que para possuir um menor custo, utiliza de uma composição mais fraca. Caso você queira ficar distante dessas fragrâncias, então confira a lista a seguir, pois de acordo com o canal ‘Matt Fragrance’, esses perfumes são verdadeiros ‘Gasparzinhos’.

Polo Blue - Ralph Lauren

Sem dúvidas essa é uma das fragrâncias importadas mais cobiçadas pelos homens. É também uma das mais vendidas, mas nem por isso ela escapa da lista de Gasparzinhos. Possui um aroma fresco e agradável, mas falta desempenho, fixando por pouco tempo.

As notas de topo são Pepino, Melão e Mandarina. As notas de coração são Manjericão, Sálvia e Gerânio e as notas de fundo são: Camurça, Notas Amadeiradas e Almíscar.

Ferrari Black

Outra fragrância importada muito utilizada pelos homens, mas que com o passar do tempo, perdeu fama e também qualidade. Mesmo sendo um perfume de baixa fixação, não possui um valor tão alto, por isso alguns homens ainda gostam de possuir o Ferrari na coleção.

LEIA TAMBÉM: 5 perfumes perfeitos para você dar de presente neste Natal

As notas de topo são Maçã Vermelha, Ameixa, Lima e Bergamota. As notas de coração são Canela, Jasmim, Cardamomo e Rosa e as notas de fundo são: Baunilha, Âmbar, Cedro e Almíscar.

Malbec Signature - O Boticário

Possui notas Especiadas, Agulhas de Cedro, Limão, Bergamota e Mandarina no topo. Cravo-da-Índia, Cedro da Virgínia e Patchouli ou Oriza no coração e Baunilha, Âmbar, Vetiver, Almíscar e Sinfonide no fundo.

Polo Red - Ralph Lauren

Outro perfume da linha Polo que deixa a desejar. É muito agradável e elogiado, mas seu desempenho frusta quem gosta do seu aroma.

As notas de topo são Oxicoco, Toranja e Limão Italiano. As notas de coração são Açafrão e Sálvia e finaliza com notas de fundo de Âmbar, Café e Notas Amadeiradas.