Os signos que podem ver o ex retornar em dezembro de 2022

Dezembro de 2022 pode trazer novidades, mas também a volta do passado para alguns signos do zodíaco e eles devem se preparar para reencontrar algum ex-parceiro nesse período.

Confira quais signos podem encontrar um romance antigo no último mês do ano.

Touro

A vida amorosa pode dar guinadas importantes e novidades surgem no decorrer do mês. No entanto, algumas histórias que não foram totalmente finalizadas podem retornar durante esta fase. Um ex tende a entrar em contato mostrando que passou por muitas transformações e tende a deixá-lo confuso. Reflita sobre o que realmente deseja para seu futuro amoroso.

Câncer

Existem algumas falhas sendo mostradas em sua vida com mais clareza e algumas comunicações difíceis podem acontecer, inclusive quando se trata de amor. Pessoas do passado podem tentar reencontrá-los ou entrar em contato para falar sobre como o romance terminou. Não se iluda muito, pois a chance de uma busca de encerramento é maior do que qualquer outra.

Virgem

Existem muitas reviravoltas e mudanças acontecendo no campo emocional e em seus relacionamentos. Além de novas pessoas, algumas situações do passado também podem retornar, relembrando principalmente as coisas positivas que aconteceram no tempo que estiveram juntos. Novas aberturas e sentimentos tendem a acontecer.

