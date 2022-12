O signo que pode deixar o amor em segundo lugar em dezembro de 2022

Um dos signos mais movidos pelo desejo e que está sempre se movimentando com impulso, energia e força, pode decidir deixar o amor em segundo lugar na sua vida em dezembro de 202.

Já tem um palpite de qual signo estamos falando?

Reprodução (Tenor)

Acertou se você apostou em Áries, um signo de Fogo que é regido pelo planeta Marte, que é a energia que coloca os planos em ação em busca de metas e objetivos.

Em dezembro de 2022, o ariano pode ficar muito mais focado em sua carreira do que no romance. Novos empreendimentos tendem a surgir ou começam a ser planejados de forma mais concreta, o que leva tempo e energia.

A chance de enfrentar os desafios com muita atenção e dar passos com mais segurança é maior, mas isso também o faz pensar bastante para definir o melhor caminho a seguir. Lembre-se que o sucesso é alcançado com o tempo e trabalho certo.

Seja no amor ou na carreira, as palavras e as maneiras de se comunicar carregam um grande peso agora, pois podem construir, mas também destruir. É hora de ser cauteloso e não poupar as desculpas para quem importa, pois um afastamento negativo tende a ser desencadeado na vida de quem nunca dá o braço a torcer.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!