O que significa sonhar com casa?

Casa é sinônimo de abrigo, por isso o significado principal de sonhar com uma casa é segurança. Contudo, o lar também possibilita reencontros, e de acordo com o site ‘Sonhos’, esses reencontros podem mostrar novos rumos para a sua vida.

A resposta para esse sonho pode variar de acordo com o modo que você encontra a casa: se é uma casa que você já morou ou mora, uma casa velha ou nova ou ainda uma casa totalmente desconhecida.

Se o seu sonho mostra uma casa em que você já morou, é indício de uma viagem que está se aproximando. Caso você consiga entrar na casa e notar que ela está igual a como era no passado, você vai reencontrar alguém do seu passado. Mas se a moradia estiver diferente, é porque alguma coisa na sua vida vai mudar positivamente, mas é preciso ter disposição.

Sonhar com uma grande pode indicar que você está prestes a alcançar o sucesso profissional em sua vida. É o momento exato para você aproveitar as boas energias e investir em projetos.

Uma casa velha aparecendo no seu sonho indica representa uma forte necessidade de realizar mudanças. Se você percebe que no sonho você está de mudança para essa casa velha, fique alerta pois é um sinal de decepção.

Algo assustador, seja na vida real ou no sonho, é presenciar um incêndio. Caso você enxergue uma residência pegando fogo no seu sonho, preste muita atenção na sua vida, pois algo deve estar se destruindo e você vai enfrentar problemas repentinos, como alguma doença ou o falecimento de um familiar. Seja forte para lidar com eles.

