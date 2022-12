NASA divulga nova imagem impressionante captada pelo Telescópio Hubble

Esta nova imagem brilhante mostra uma pequena seção da Nebulosa Carina, uma das imagens do Telescópio Espacial Hubble da NASA.

Como detalhado pela NASA, a Nebulosa Carina, NGC 3372, é uma enorme nuvem de gás e poeira que abriga várias estrelas massivas e brilhantes, incluindo pelo menos uma dúzia com 50 a 100 vezes a massa do nosso Sol.

É uma nebulosa de emissão, o que significa que a intensa radiação de suas estrelas ioniza o gás e o faz brilhar. Esse gás é amplamente espalhado por uma grande área, ganhando a designação adicional de uma nebulosa difusa.

Carina é uma área dinâmica do céu com rajadas de formação estelar ocorrendo ao lado da morte estelar.

À medida que as estrelas se formam e produzem radiação ultravioleta, seus ventos estelares dispersam o gás e a poeira ao seu redor, às vezes formando mantos escuros e empoeirados e às vezes criando manchas vazias para que as estrelas se tornem claramente visíveis.

Como detalhado pela NASA, para tirar esta imagem da Nebulosa Carina, os cientistas confiaram nas capacidades de imagem de luz infravermelha do Hubble, que detectam comprimentos de onda mais longos de luz não espalhados pela poeira pesada e gás que cercam as estrelas.

Esta imagem mostra apenas uma pequena seção da nebulosa, localizada perto do centro em uma área com gás mais fino.

Devido ao enorme tamanho da nebulosa – cerca de 300 anos-luz – os astrônomos só podem estudá-la em seções, reunindo os dados de imagens separadas para entender a estrutura e composição em larga escala da nebulosa. A Nebulosa Carina é visível a olho nu do hemisfério sul da Terra.

A Nebulosa Carina está a cerca de 7.500 anos-luz da Terra, na constelação austral de Carina, a Quilha. Os astrônomos deram muitos apelidos ao longo dos últimos cem anos, incluindo a Grande Nebulosa e a Nebulosa Eta Carinae para a estrela brilhante em seu coração.

Ainda de acordo com as Informações, foi originalmente descoberto no Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, por Nicolas Louis de Lacaille em 1752.

Crédito (Reprodução)

Texto com informações da NASA