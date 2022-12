Isso é o que aconteceria se os mares e oceanos fossem de água doce

O mar e o oceano possuem muitas semelhanças, pois ambas porções de água fazem parte da massa que compõe a Terra, sendo as águas dos oceanos e mares responsáveis por cobrir 70% de toda a área do planeta.

A água nesses lugares são salgadas, mas o que aconteceria se elas fossem doce? Será que isso seria melhor ou pior para a humanidade? Confira.

De acordo com o TikTok ‘Enciclopédia Geral’, um dos impactos principais seria no clima do planeta, já que a água salgada do mar congela na temperatura de -2 graus, já a doce congela a 0 graus. formando assim mais geleiras. Dessa forma, possivelmente existiria uma placa de gelo no Polo Norte que ligaria Ásia, Europa e América. A Antártida também aumentaria de tamanho e ficaria próxima à América do Sul.

Os corais precisam de sais minerais que estão presentes na água salgada. Se ela fosse completamente doce, os corais não existiriam e muitas espécies de peixes também não.

A coloração do mar também seria diferente. Ele se pareceria com um lago, com uma cor marrom e o fundo com aspecto de lodo.

Do lado positivo, as mudanças atingiriam o deserto do Saara, pois as correntes marítimas seriam alteradas e o deserto poderia receber maior quantidade de chuvas. Contudo, a Amazônia sofreria com o efeito contrário, recebendo menos chuva e virando um deserto com o passar dos anos.

As corrente marítimas também iriam afetar a temperatura, distribuindo menor o calor. A linha do Equador, por exemplo, teria altas temperaturas e os pontos distantes seriam mais frios do que já são

