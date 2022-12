Heidi Klum usou um vestido transparente de outro mundo para a estreia de Avatar 2

Heidi Klum aproveitou a estreia do filme Avatar: O Caminho da Água, para usar um vestido escultural transparente que parece feito de seda e névoa. Os Na’vi de Pandora usam principalmente tangas e miçangas, mas para a estreia do filme, o código de vestimenta exigia um pouco mais de glamour.

A apresentadora do America’s Got Talent caminhou pelo tapete vermelho, que no caso, estava mais para o azul, na estreia do filme nos Estados Unidos em Hollywood nesta segunda-feira, 12 de dezembro, vestindo Lever Couture, da estilista ucraniana Lessja Verlingieri. O dela é da coleção primavera-verão Leleka da marca, que estreou durante a Rakuten Fashion Week em Tóquio.

Além do material cintilante que cria uma espécie de silhueta em cascata, Klum usou o cabelo penteado para trás e completou o visual com maquiagem escura nos olhos, sandália transparente, unhas nude e brincos.

Klum compareceu à estreia com o marido, o músico Tom Kaulitz, que combinou com ela em um terno prateado metálico.

Aparentemente, a dupla se divertiu, porque depois Klum postou sua crítica sucinta no Instagram: “WOW AVATAR 💙💚”. Sem spoilers, obrigada rainha! Ela também postou uma selfie dela e de Kaulitz em suas aulas de 3D segurando um balde de pipoca inovador.

Angelica Hicks, artista que “reinventa” looks de famosos, postou a sua versão do look transparente de Heidi Klum. E não é que a atriz repostou dizendo que amou a imitação? No caso de Angelina, não tem uma assinatura nem o vestido, nem o sapato, mas não é que ficou bem parecido o lookinho? Veja o vídeo icônico acima.

O filme Avatar: O Caminho da Água chega aos cinemas nesta sexta-feira, dia 15 de dezembro. E promete uma imersão visual em 3d nunca antes vista. Ainda bem que o diretor James Cameron já tem mais três filmes planejados na franquia - eles estão filmando o número três agora e preparando o quarto.