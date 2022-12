Você sabe o que é Transtorno dissociativo de identidade? Veja os sintomas e como ocorre o tratamento

Transtorno dissociativo de identidade ou transtorno de personalidade múltipla é um tipo de transtorno mental em que o individuo se comporta como se tivesse duas ou mais personalidades diferentes, que variam sentimentos, pensamentos e comportamentos.

Segundo o site Tua Saúde, pessoas diagnosticadas com o desequilíbrio psicológico possuem alterações na percepção sobre quem ela é, além da perda de domínio sobre si mesmo e distúrbios de memória.

Um filme que demonstra o transtorno é ‘Fragmentado’, da trilogia com ‘Corpo Fechado’ e ‘Vidro’. Kevin Wendell Crumb, protagonista do filme, é baseado em Billy Milligan, um homem que cometeu diversos crimes e foi diagnosticado com diversas doenças psicológicas, incluindo o transtorno.

O tratamento para o distúrbio é realizado por psiquiatra ou psicoterapia, sendo indicado ou não o uso de remédios. A lista de sintomas é grande e inclui:

Indivíduo não possui apenas uma identidade e existem duas ou mais personalidades com características, formas de pensar e agir distintas entre elas;

Falta de identificação com o próprio corpo ou a sensação de que ele pertence a outra pessoa;

Mudanças de comportamento, atitudes e opiniões constantes;

Perda de memória sobre eventos passados;

Lapsos de memória para situações cotidianas, como esquecer de usar o telefone, por exemplo;

Achar de que o mundo não é real;

Sentir que de está separado do corpo;

Ouvir vozes ou ter alucinações visuais ou sensitivas.

Possíveis causas

De acordo com o site especializado, é mais provável a síndrome seja desenvolvida em indivíduos que sofreram um alto nível de estresse ou que passaram por um trauma, como por exemplo abuso físico ou sexual.

Os abusos podem alterar a capacidade do indivíduo formar uma identidade, aumentando caso o agressor fizer parte do seu ciclo social, sendo da família, por exemplo, contudo pode diminuir caso a criança abusada sinta-se protegida.

Tratamento

O transtorno dissociativo de identidade não tem cura, mas os sintomas são amenizados com o tratamento indicado pelo psiquiatra, que podem incluir o uso de remédios.

ATENÇÃO

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar doenças. Caso apresente sintomas ou tenha dúvidas, procure um profissional especializado e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

