Existe um truque rápido para acessar uma espécie de ‘menu oculto’ do aplicativo WhatsApp em apenas 1 clique.

O recurso, disponível para celulares com sistemas Android e iOS, permite acessar funções rápidas do app de mensagens.

Truque rápido para acessar o ‘menu oculto’ do aplicativo WhatsApp em apenas 1 clique

Confira o truque rápido para acessar o ‘menu oculto’ do aplicativo WhatsApp em apenas 1 clique. Para isso, você deverá fazer o seguinte:

Procure o ícone do aplicativo de mensagens e pressione por alguns segundos;

Feito isso, automaticamente será habilitado o menu com opções.

Dentre as opções disponíveis quando você visualiza este “menu secreto” estão:

Acessar a câmera;

Iniciar uma conversa com um contato;

Verificar informações técnicas do app;

Criar um atalho de painel de “mensagens não lidas”;

Gerar um atalho para a câmera do aplicativo.

Confira também novo truque rápido para sair de um grupo do WhatsApp de forma anônima e sem notificar ninguém

Com uma nova atualização do app WhatsApp, o usuário também já pode sair de um grupo sem que isso chame a atenção das demais pessoas.

Em vez de notificar o grupo todo quando alguém sair, só os administradores saberão. O novo recurso foi detalhado pelo blog da plataforma recentemente.

Com informações do blog do app