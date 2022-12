Perfumes de duas borrifadas: essas fragrâncias femininas são potentes e com alta fixação

Entre os perfumes intimistas e os perfumes potentes, quais são os seus preferidos? Se a sua escolha é a segunda opção, então preste atenção nas fragrâncias a seguir. Segundo o canal ‘Use Comigo’, da youtuber Thaís Nakatu, esses perfumes femininos são conhecidos pela potência, onde apenas duas borrifadas são o suficiente para o aroma do perfume grudar na pele e exalar à distância.

Essencial Supreme - Natura

Este perfume da Natura lançado em 2019 é um floral âmbar, com um aroma atalcado e adocicado. Bem potente, o perfume funciona mais durante à noite, mas também pode ser usado durante o dia caso você utilize em pouca quantidade.

As notas que compõem a fragrância são Ameixa, Pimenta Rosa, Bergamota e Toranja no topo, Violeta, Ylang Ylang, Jasmim Sambac, Íris e Rosa Damascena no coração e as notas de fundo são Baunilha, Ishpink, Patchouli ou Oriza, Almíscar, Mirra, Sândalo, Cenoura, Ambreta e Cedro.

Liz Sublime - O Boticário

Essa fragrância lançada em 2022 é um amadeirado aromático, com o acorde cítrico e atalcado em destaque. É considerado um coringa, pois possui tanto de dia quanto de noite, principalmente em temperaturas frescas, devido a sua alta projeção.

LEIA TAMBÉM: 5 perfumes importados e contratipos BARATOS e com ALTA FIXAÇÃO

As notas de topo são Mandarina, Laranja Doce, Sálvia, Bergamota e Cardamomo. As notas de coração são Íris, Flor de Laranjeira, Jasmim, Lírio-do-Vale e Mimosa e as notas de fundo são Creme de Pêssego, Almíscar, Baunilha, Sândalo e Mousse de Saxe.

Kriska Delírio - Natura

Se você é fã de perfumes adocicados, essa é a fragrância mais indicada. Kriska Delírio é um aroma floral frutado gourmet com notas bem diferentes, como a de pipoca caramelizada.

Suas notas de topo são Raspas de Limão, Cardamomo da Guatemala, Extrato de CO2 e Toranja. Já as notas presentes no coração são Flor de Amêndoa, Pipoca, Flor de Laranjeira, Frésia e Lírio-do-Vale e para finalizar, as notas de fundo são Castanha, Âmbar, Sândalo, Cashmeran, Cedro e Vetiver.

Insolence Eau de Parfum - Guerlain

Suas notas são Violeta, Notas Atalcadas, Íris e Bagas Vermelhas. Seu aroma lembra jujuba, com uma forte presença atalcada.