Os signos que podem engravidar em dezembro 2022

Alguns signos do zodíaco passam por um aumento de desejo e aproximação com os parceiros que pode aumentar as chances de gravidez em dezembro de 2022.

Confira os signos que podem se tornar pais e mães em breve a partir desse mês:

Virgem

A vida amorosa pode ter uma guinada muito importante no restante de dezembro de 2022. Relacionamentos se tornam mais sérios ou profundos, o que alimenta o desejo e propicia uma maior fertilidade. Lembre-se que é importante evitar atitudes impulsivas, mas também chegou a hora de concluir um ciclo de medo e aproveitar sua vitalidade com responsabilidade.

Libra

Mudanças internas chegam e a vida no lar e relacionamentos pode se tornar muito mais alegre, relaxada e repleta de intimidade. O tempo passado a dois toma rumos muito mais confiantes e sonhadores, o que aumenta a vontade e disposição para aumentar a família, que é um dos assuntos com mais destaque agora. Algumas celebrações podem aumentar o clima ainda mais!

Escorpião

O coração será mais apaixonado e os relacionamentos tendem a parecer muito mais promissores. A comunicação e a intimidade se tornam ainda mais especiais, o que leva a trocas que podem ser planejadas para se projetar a longo prazo. Tanto casais de longa data como mais recentes podem lidar com a vontade de passar para uma nova fase na relação.

