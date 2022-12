Os signos que passam por uma reconciliação no amor essa semana

Mais uma semana de dezembro de 2022 chegou e alguns signos devem passar por um momento importante de reconciliação que movimentará suas vidas amorosas.

Confira quais signos são e como isso pode acontecer:

Virgem

Dias de maior prazer e felicidade, o que pode motivar reconciliações, especialmente para quem já tem um relacionamento. Permita a evolução e o êxito em uma situação sem medo, pois é hora de aproveitar o encanto do presente. Não se isole mais.

Libra

Uma briga tende chegar ao fim e obstáculos são vencidos nos relacionamentos que realmente valem a pena. Esteja disposto a curar e se comunicar para equilibrar algumas dúvidas do seu coração. O orgulho e o rancor são menores.

Capricórnio

Algumas provas são superadas e o perdão será muito importante. Respostas importantes podem chegar e isso o ajuda a entender o que fez positivamente ou negativamente. O problema é deixado atrás e existe um crescimento real.

Veja também: Os signos que podem conquistar sem intenção de ter algo sério

Aquário

Existe uma reconciliação fluindo com muito amor e amizade. Cuide mais de voce e do seu humor, não deixando o estresse atrapalhar isso. As surpresas que chegam são agradáveis e é hora de ter mais tranquilidade; não se apresse mais e deixe fluir.

Peixes

Uma feridade emocional finalmente é curada, pois o momento de reflexão se transformou em maturidade. Permita-se ver todos os lados da moeda. Oportunidades importantes chegam para deixar ainda mais claro os problemas que ficaram no passado.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!