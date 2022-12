Moda: 4 peças de roupas para elevar o visual de quem ama legging

As leggings são as calças mais queridas, pelo conforto e versatilidade. Elas podem formar looks tanto para viajar, para ir à festas, ou mesmo para ficar em casa.

Para quem também é do conforto, acredito que tenha a legging como uma peça-chave no guarda-roupa. Por isso, é importante saber vesti-las e estilizá-las de maneiras que levem essas calças tão aconchegantes e glorificadas a um look de moda completo.

Se você está procurando inspirações de estilo para usar leggings durante todas as estações, confira algumas dicas com quatro roupas que são fáceis de usar e elevam totalmente o seu look.

4 roupas para criar looks com leggings

Tênis + Camisa oversized

Essa é uma aposta certa para estilizar leggings. O camisa faz com que essas leggings pareçam mais formais, e os tênis de cano alto adicionam um toque de streetwear. Apostando nos acessórios certos, o look é perfeito para quando você quer ficar um pouco mais confortável, mas não quer cancelar a bebida com seus amigos.

Top + Blazer

Sempre quis usar um top cropped e leggings e ainda parecer arrumado? Veja como: adicione um blazer, alguns acessórios e seu tênis favorito para enfeitar o visual casual. As leggings sintéticas funcionam ainda melhor com essa opção.

Camisetas oversized + Tênis

Esta combinação é perfeita para os dias quentes, pois junta além do conforto, um look super estiloso. Seja para uma saidinha no meio da tarde, ou para um encontro com amigos, não tem como errar. Além disso, é ótimo para as viagens longas de carro nesse final de ano.

Jaqueta ou colete jeans + Tênis

Aqui entramos com outra peça-chuva em nosso guarda-roupas: a jaqueta jeans. Não tem como não ficar confortável com um look desses, não é mesmo?

Uma outra opção para os dias quentes, é apostar em um colete jeans, ao invés da jaqueta, para compor o look.