Kate Winslet mostrou que é possível ser sexy aos 40 e listou as vantagens de envelhecer

Na semana passada, Kate Winslet deslumbrou no tapete da premiere do filme ‘Avatar: O Caminho da Água’ com um vestido justo em tom acinzentado com pedraria, lantejoulas e alças frente única da Badgley Mischka.

A atriz usou esse mesmo vestido há sete anos e sua beleza e postura fizeram parecer como se o tempo não tivesse passado por ela. Em 2015, Kate usou o look ao participar do Festival de Cinema de Toronto, onde também aconteceria a estreia de A Vingança Está na Moda, dirigido por Jocelyn Moorhouse.

Winslet entra para a lista de celebridades preocupadas com o meio ambiente, que reaproveitam seus looks como forma de buscar causar menos impacto ambiental por meio de peças de vestuário que ainda podem ser usadas.

Kate Winslet prova que a idade é apenas um número

Muitas mulheres tendem a se sentir inseguras com a idade e a verdade é que a pressão social não ajuda em nada.

Kate Winslet sabe que esse é um problema que assola as mulheres e entra para a lista de celebridades que ajudam outras mulheres a se sentirem orgulhosas de sua idade sem medo do que vão dizer, mostrando também que a beleza não se perde por um número: “Felicidade não é sobre sua aparência”.

Hollywood e o envelhecimento

Como sabemos, ainda hoje, envelhecer pode representar um problema para as atrizes de Hollywood, já que muitas delas deixam de ser contratadas para serem substituídas por outras bem mais jovens.

A atriz se posicionou sobre isso e sobre essa tendência em que as mulheres procuram ser como suas estrelas favoritas. Em entrevista à Vogue, a atriz afirmou: “Quero dizer a qualquer mulher que esteja tentando imitar o visual de Hollywood: é um mito. Sinceramente é um mito. Para mim, o segredo para envelhecer em qualquer idade, em Hollywood ou não, é aceitar quem você é e aceitar que não podemos lutar contra a mudança”.

Sua participação na campanha ‘Lessons of Love’ da L’Oreal

Aos 47 anos, a atriz mostrou que é possível viver com segurança e plenitude independente da idade, tanto que, no início deste ano, participou da campanha L’Oreal Paris: Lessons of Love, na qual se livrou da maquiagem como uma forma de arrancar essa máscara e revelar sua verdadeira beleza.

Kate Winslet lista os benefícios de envelhecer

“Acho que as mulheres chegam aos quarenta, certamente aos quarenta e poucos anos, e pensam: ‘Oh, este é o começo do declínio’”, disse Kate à BBC: “Mas decidi não fazê-lo. Nos tornamos mais mulheres, mais poderosas, mais sexy... crescemos mais em nós mesmas. Temos oportunidades de falar o que pensamos e não ter medo do que as pessoas pensam de nós. Nós realmente não nos importamos com a nossa aparência”.