Esses são os 3 maiores recordes da história do futebol

A Copa do Mundo ainda não acabou, mas para a população brasileira, a derrota do Brasil diante da Croácia nas quartas de final ainda vai demorar parar ser esquecida, isso se um dia for mesmo. Já que o futebol está em alta e você quer ocupar a mente sem pensar na Seleção Brasileira, que tal descobrir os 3 recordes históricos do futebol? Veja a seguir.

Gol de cabeça mais distante

Um gol de cabeça nem sempre é fácil de ser realizado, principalmente pelo fato da força exercida com o membro não ser tão forte quanto a exercida com os pés, além da precisão que o jogador precisa ter para calcular o tempo exato da bola. Contudo, alguns profissionais, principalmente os que jogam na posição de zagueiro, treinam muito o movimento e se tornam especialistas em cabeçadas.

Aproveitando uma bobeada do time adversário, o jogador Jone Samuelsen conseguiu fazer um gol do meio de campo em 2011, com proximamente 57 metros de distância do gol. Veja o lance:

Maior número de cartões vermelhos

O cartão vermelho ocorre após um jogador cometer uma falta gravíssima ou levar dois cartões amarelos no mesmo jogo. Ou seja, não é comum um jogo com muitos cartões vermelhos, a menos que alguma ou as duas equipes sejam muito agressivas.

Em 2011, em jogo válido pela quinta divisão do campeonato argentino, dois times rivais começaram a trava uma batalha tensa, porém sem cartões vermelhos durante todo o primeiro tempo. Contudo, a história mudou com já no início segundo tempo, e um jogador de cada equipe foi expulso. Porém, após uma briga generalizada, o juiz perdeu a paciência e expulsou todos os jogadores do Claypole e do Victoriano Arenas e outras pessoas, com o total de 36 expulsões, incluindo reservas e técnicos.

Chute mais forte do mundo

O jogador Roberto Carlos é conhecido pelos seu chutes potente, mas em 2006, outro jogador entrou para a história com o chute mais forte já registrado. Ronny, também chamado de ‘Canhão por conta do chute, conseguiu fazer com que a bola alcançasse a velocidade de 222 km/h em uma cobrança de falta. Tal proeza rendeu o recorde e também o gol para a sua equipe.

Com informações do canal ‘Você Sabia?’