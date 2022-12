As mensagens do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes sobre os próximos dias Foto ilustrativa - Unsplash - petr sidorov

O que as cartas do tarot têm para revelar sobre os próximos dias, em específico até o próximo domingo (18), das pessoas dos signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes? Se você quer descobrir qual a mensagem, basta que procure seu signo na lista a seguir.

Sagitário - A Temperança

A semana da pessoa de Sagitário pode ser um pouco complicada no campo profissional, mas é preciso ter firmeza para que os obstáculos não te dominem e o impeça de avançar.

Além de afirmar que no final tudo irá bem, a carta da Temperança revela que o universo conspira a favor de seu relacionamento.

Capricórnio - Ás de Copas

Com uma importante mudança na vida profissional, fique tranquila, pois no futuro saberá que tomou a decisão correta. Apenas não deixe que o medo te domine!

Sobre a vida amorosa, tal pessoa chegou de forma inusitada e você deve se esforçar ao máximo para que dê certo este que pode chegar a ser um sólido relacionamento.

Você pode se interessar por:

Aquário - Oito de Copas

A semana de Aquário será marcada por notícias boas, muitas coisas que na verdade são reflexo de sua bondade e generosidade. O universo procura de alguma forma te recompensar.

Agora, quando falamos sobre a vida amorosa, é hora de se reinventar. Aposte todas as cartas para a proximidade com a pessoa que tanto gosta e invista no contato físico.

Peixes - A Força

É hora de fechar um ciclo na semana de Peixes, algo que por muito tempo esteve prendendo seu caminho e talvez não tenha percebido em nenhum momento.

Com respeito ao campo amoroso, está tudo bem não se sentir preparada para um relacionamento, basta apenas alinhar as expectativas dessa pessoa que vem se relacionando.

Com informações do portal Nueva Mujer.