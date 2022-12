Veja os motivos que fazem 536 ser considerado O PIOR ANO DA HISTÓRIA

Seja pela perda de um ente querido, por um término de relacionamento, por uma demissão do trabalho ou por qualquer outro motivo, você deve ter um “pior ano da sua vida”. E se você não tem e acha que até aqui, deu tudo certo na sua vida, talvez os historiadores não pensem assim. É que existe um ano considerado o pior da história. Ele já aconteceu a muito tempo, mas se você quiser saber o motivo que coloca o ano de 536 no topo da lista, confira a seguir.

Primeiro problema: o sol

Segundo a página do TikTok Operação Barbarussa, que é especializada em História, o primeiro problema de 536 foi que o sol não apareceu durante todo o ano. Segundo relatos históricos, a humanidade viveu longas noites naquele ano, devido a uma erupção vulcânica na Islândia que deixou o céu com camadas de cinzas na Europa, Oriente Médio e em algumas regiões da Ásia.

Climas aleatórios

Além da erupção vulcânica, o clima neste ano também estava desregulado e em pleno verão nevou na China. A temperatura geral da Terra caiu cerca de 2 graus, colocando o globo em um período de “era do gelo”.

Escassez de alimento

Entre os problemas que o clima desregulado causa, a escassez de alimentos é um deles. As baixas temperaturas fizeram com que o mundo inteiro passasse por um período sem comida. Mesmo após os raios do sol voltarem, a ‘era do gelo’ demorou ainda alguns anos para desaparecer. Por conta disso, muitas mortes ocorreram por um bom período e muitos povos inteiros migraram de região na época.

Guerra

Devido à migração de povos inteiros para outras regiões que já eram habitadas, houveram guerras por disputa de espaço.

Epidemia

Se não bastasse as mortes pela fome e as guerras, a falta de sol e a escassez de alimentos, unidos à falta de higiene, muitas pessoas ficaram com a imunidade baixa, já que não se tinha conhecimento sobre doenças. Tudo isso gerou uma epidemia em 540, um tipo de ‘Peste Bubônica’ chamada de ‘Praga de Justiniano’, que foi espalhada pelo Império Bizantino. Ocorreram cerca de 50 milhões de mortes devido à doença, com a população do Império caindo de 35% a 55%.

Economia

Todos esses problemas causaram problemas na economia europeia, que só conseguiu se reestruturar mais de 100 anos depois, em 640.

E aí, após ler o texto, concorda que esse foi o pior ano?

