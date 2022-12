Relacionamento: 7 razões pelas quais você PRECISA terminar sua relação para ser feliz

Relacionamentos sólidos e felizes se baseiam no respeito, troca de afeto, companheirismo e reciprocidade. Contudo, há situações em que o casal apenas empurra tudo com a barriga porque a situação ficou cômoda. Sendo assim, a monotonia toma conta do lugar onde deveria ser ocupado pela felicidade.

É possível se atentar aos sinais, pois se tornam nítidos com o tempo. Ao se tratar de abuso, é importante estar ciente de que não deve ser aceito e tomar uma atitude em pró ao seu próprio bem-estar.

O amor acabou e você não se deu conta

Claramente, relações amorosas contam com seus altos e baixos. Passar por uma tempestade não significa desamor. Entretanto, há cenários em que a melhor opção é cada um seguir o seu caminho.

Estes são alguns sinais que começam a aparecer quando o amor ou está em crise – e você deverá fugir para ser feliz – segundo o portal Nueva Mujer:

1 – Tudo é monótono

Este é o primeiro sinal que aparece quando um casal começa a cair no caos. O relacionamento deverá ser reparado todos os dias, com delicadeza e inovação para que não se esfrie e congele na própria frieza.

2 – Expectativas não atendidas

Quando você compartilha a vida como um casal, há tendência em romantizar e idealizar essa pessoa. Contudo, o tempo revela a você que tudo fez parte apenas de imaturidade emocional.

Veja mais: Relacionamento: 5 certezas que revelam segurança em uma relação

3 – Não há afeto

Conexões verdadeiras são fatores importantes, inclusive as físicas. Quando você sente que há estranhamento em compartilhar gestos afetuosos e carinhos, fique alerta com o que pode estar por trás.

4 – Desconsiderar as necessidades da outra pessoa

Estar em um relacionamento implica um compromisso com outra pessoa. Envolve a dedicação de tempo e detalhes à pessoa que você ama para satisfazer suas necessidades básicas.

Atender necessidades individuais indica o fim do amor, além de ser egoísmo.

5 – Não existe mais contato corporal

O individualismo acaba causando o distanciamento físico, dando um fim não apenas ao contato sexual, mas também ao físico.

6 – Falta de comunicação

A comunicação é a chave de qualquer relacionamento. Se ambos não costumam comunicar suas fragilidades, desconfortos e vulnerabilidades, o selo de “compromissados” perderá o total sentido.

7 – Avaliação negativa

A falta de comunicação, contato e desatenção – entre todos os tópicos anteriores – podem gerar raiva, além dos comentários inconvenientes sobre o outro e conflito de ideias.