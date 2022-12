Perfumes importados e baratos, mas que as mulheres amam

É possível encontrar perfumes importados com um baixo custo? A resposta é sim! E não somente importados baratos, mas também fragrâncias que chamam a atenção das mulheres pelo aroma provocante e sedutor. Quem traz essas dicas de perfumes é o canal Macho Moda. Confira.

Club Nº 1 New Brand Parfums

Um perfume ideal para o dia-a-dia, que se assemelha ao Ferrari Black, um dos importados mais famosos. Segundo o apresentador do canal, possui alta performance, com fixação de até cinco horas.

As notas de topo são Limão, Ameixa, Bergamota e Maçã Vermelha. As notas de coração são: Canela, Jasmim, Rosa e Cardamomo e as notas de fundo são: Âmbar, Baunilha, Almíscar e Cedro.

Night Caviar - Paris Elysees

Outro perfume barato que agrada as mulheres, essa fragrância também lembra um importado famoso, o 212 VIP Black. Ideal para uma balada ou evento noturno.

As notas de topo são Absinto, Anis e Erva-Doce. A nota de coração é Lavanda e as notas de fundo são Almíscar e Casca de Baunilha Negra.

Cuba Shadow - Cuba Paris

Esse perfume é conhecido pelo seu frasco, que imita um charuto. Com bom custo-benefício. Seu aroma está próximo ao Bleu de Chanel, um dos perfumes masculinos mais famosos da atualidade.

As notas de topo são Toranja, Limão, Hortelã e Pimenta Rosa. As notas de coração são Gengibre, Iso E Super, Jasmim e Noz-moscada e as notas de fundo são: Sândalo, Incenso, Patchouli ou Oriza, Cedro, Almíscar e Ládano.

Extreme Story - La Rive

Mais uma fragrância indicada para o uso diário, Extreme Story traz um cheiro de limpeza, além de sensualidade.

As notas de topo são Bergamota, Ar da Montanha e Elemi. As notas de coração são Lavanda, Cardamomo, Gerânio, Rosa, Peônia e Violeta e as notas de fundo são Âmbar, Vetiver, Couro e Patchouli ou Oriza.

