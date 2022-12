Os signos que recebem intuições no amor essa semana

Mais uma semana de dezembro de 2022 chegou e alguns signos do zodíaco podem ter a intuição despertada para resolver questões importantes em sua vida amorosa.

Confira quais são e como isso irá acontecer:

Gêmeos

Sonhos podem ter mensagens e algumas intuições chegam a partir de agora, que deve se manter mais positivo e conectado com o que sente. Novas conversas e momentos mais profundos podem trazer respostas importantes, principalmente nos relacionamentos amorosos. Um sofrimento tende a chegar ao fim de vez.

Veja também: Os signos que cortam o que não os faz feliz no amor essa semana

Câncer

Dificuldades podem aflorar sua percepção para questões importantes. Ao ver certas situações com realismo, é possível ouvir a intuição e transcender nas respostas que encontra. Organize as ideias e compreenda a verdadeira razão de algumas desconfianças, principalmente com amigos ou pessoas que se aproximaram na sua vida amorosa.

Sagitário

Alguns medos tendem a ir embora e a vontade de falar sobre algumas feridas ou apenas curá-las abrirá a intuição de forma especial. Será mais simples se conectar com sentimentos e verdades para esclarecer algumas situações importantes para você ou para o relacionamento.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!