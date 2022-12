Os signos que podem ocultar a verdade no amor essa semana

Alguns signos do zodíaco podem não acessar uma verdade importante em seus relacionamentos ou vida amorosa essa semana.

Confira quais são os signos e como isso pode acontecer:

Áries

O ariano está com a chance de enxergar tudo as partir de novas perspectivas e pode descobrir o que precisa quebrar na rotina para voltar a ter paixão e intimidade no relacionamento. Ele pode ocultar algumas verdades para não ferir ninguém e mantém certa máscara até ver como deve agir nesse quesito.

Touro

O taurino tende a descobrir os limites que precisa colocar nos relacionamentos para cuidar da própria felicidade. Este signo agora agirá com mais independência e pensando na sua evolução, portanto não contará todas as suas intenções logo de cara. Aquilo que ele merece começa a ser consolidado.

Leão

Os leoninos que já estão em um relacionamento buscam mudanças importantes com muito entusiasmo agora. Aquilo que é tóxico começa a ser cortado ou é uma fora de acabar com esse comportamento é analisada. Depois de recalcular a rota, comunicações devem vir de forma importante; apenas evite ofensas.

Escorpião

Existe uma necessidade de ser sincero ou descobrir algo que não está sendo mostrado com honestidade. O escorpiano passa por um período de inquietação e pode não só revelar algumas questões, como também fazer descobertas que mudam muita coisa. A defensiva pode aumentar e a vontade de averiguar algumas coisas também, por isso ele se mantém calado.

