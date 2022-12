Os signos que cortam o que não os faz feliz no amor essa semana

Mais uma semana de dezembro de 2022 começou e alguns signos ganham coragem para colocar um ponto final naquilo que não traz mais felicidade no amor e viram a página.

Confira quais signos são e como isso acontece:

Gêmeos

O geminiano consegue deixar no passado aquilo que já não feliz, principalmente se estiver solteiro. Ele passa a buscar novas coisas para focar sua energia e dá passos que mudam tudo. É importante ter cuidado apenas com as fofocas e rumores; mantenha alguns segredos.

Leão

Um despertar importante acontece agora e coloca o leonino em processo de se libertar de qualquer coisa tóxica. É possível que tenha que lidar com pessoas que o desafiam e colocam na defensiva, mas a verdade será dita de uma vez por todas e os limites ficarão claros.

Virgem

Mudanças importantes acontecem de dentro para fora e o virginiano coloca o distanciamento em prática. O sentido de independência aumenta e seu espaço é delimitado de verdade. Se afastar de verdade daquilo que não é positivo trará grandes transformações.

Libra

Existe a busca por uma nova identidade e experiências vinda do libriano. Ele se afastará daquilo que já não o preenche, mas deve decidir se será para sempre ou apenas temporal, mantendo a esperança em mudanças. Feridas do passado precisam de tempo e espaço para serem curadas.

Capricórnio

Existe um despertar de perseverança e merecimento. Quando o capricorniano enxerga seu próprio valor, ele começa a se afastar daquilo que faz mal ou não demonstra a mesma consideração. Informações importantes podem ser reveladas e notícias chegam, principalmente por mensagens.

Aquário

Separações e distanciamentos podem deixar o aquariano triste, mas isso só acontecerá com aquilo que já não faz bem e atrapalha seu humor. É hora de adotar essa limpeza na vida como algo positivo e não temer.

