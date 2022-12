Moda: estas 3 peças criam o uniforme ideal para estilizar nos dias de trabalho

4 ideias de looks com mom jeans para ir trabalhar de maneira elegante

Embora as tendências de moda mudem a cada estação, sabemos que têm algumas peças chaves que nunca saem de moda. E essas, definitivamente têm que estar inclusas nas roupas do dia a dia e para ir ao trabalho.

Aqui, vamos falar de três peças que são a fórmula perfeita para montar os looks perfeitos ao longo dos anos. São eles: uma camisa de botão, jeans e sapatos do dia a dia. A combinação sempre parece tão fácil de montar e é especialmente confiável naqueles dias em que você quer algo fácil e chique.

Vamos dar uma olhada em algumas combinações com essas 3 peças, com looks cheios de estilo?

Camisa de botão + jeans + sapatos para o dia a dia: a fórmula perfeita para os dias de trabalho

É realmente difícil dar errado cum look com uma camisa de botão. Existem muitos estilos de camisa que você pode usar. Ou seja: pelo menos uma encaixará no seu estilo.

As camisas variam de manga curta, para comprida, entre brancas ou listradas, além de diversos tecidos, do cetim ao jeans, basta definir qual é o clima do seu trabalho, já que as opções são infinitas.

Uma camisa listrada oversized, com um jeans largo e um mocassim, além de deixarem você estilosa, são o meio termo entre o chique e o casual, por exemplo.

Uma calça de jeans combina perfeitamente com qualquer blusa de botão para a melhor abordagem de um visual casual e fácil, seja ela mais escura, como da foto acima, ou jeans mais claros. Abaixo, uma opção com uma camisa branca de manga média, calça jeans claro e tênis brancos: outro look sem erro algum.

Você pode também optar por sobrepor a camisa, em dias mais quentes, tendo a opção de tirá-la, caso esquente durante o dia.

A camisa de botão fica bem mesmo com bermudas mais compridas, que, já são aceitas em muitos escritórios.

Complete este visual simples com seu par de sapatos favorito para usar com tudo.