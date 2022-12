Maquiagem: 5 delineados com pedras para brilhar na noite de ano novo

Delineado com pontos de glitter, a tendência que seguirá em 2023 Delineado com pontos de glitter, a tendência que seguirá em 2023

Temos que admitir, os delineadores de pedra vieram para ficar! Desde que vimos Rue (Zendaya) e Jules (Hunter Schafer) com aqueles looks que traziam pedras, pérolas e glitter em Euphoria, sabíamos que a maquiagem tinha tudo pra ser tendência.

Agora, depois de mais de dois anos da estreia da série, confirmamos que eles não perderam o legado! De acordo com os relatórios de tendências de 2023, as pedrinhas junto ao delineador continuarão a liderar. Por isso, compartilhamos as dicas da Glamour, com ideias inspiradoras para ter sucesso com seu visual na noite de Reveillon e todo o ano que vem.

Delineados com pedras para brilhar

Contorno duplo

Se um delineador não for suficiente para você, aprimore-o com pedras! Você pode apostar em delineado de olho de gato (ou seu delineador favorito) em preto e depois colar uma linha de glitter logo acima da borda.

Para torná-lo mais criativo, brinque com formas de delineador, cores e espaçamento das pedras.

Contorno gráfico com pedras

Fazer um delineador gráfico já dá um up na maquiagem, mas se você também fizer com pedras, acredite, vai conseguir um look icônico! Dê um toque ainda mais marcante aplicando uma base de sombras coloridas com glitter, como essa ideia da imagem.

Delineado cut crease

A maquiagem de olhos cut crease é outra das tendências que você não pode perder em 2023, e nada melhor do que combiná-la com pedras ou pérolas. Para isso, trace o delineado recortado acima do vinco, dê intensidade com sombras marrons, aplique uma sombra clara na pálpebra móvel e cole mini diamantes ao longo do vinco recortado.

Delineado completo

Se você tem olhos grandes, esse tipo de delineador é para você. Trata-se de trocar os delineadores por pedrinhas, ou seja, ao invés de delinear os olhos com lápis de cor, você o faz colando pedras preciosas, de uma ou mais cores de acordo com o seu gosto e a estação.

Contorno de borboleta

Os delineadores borboleta são uma excelente maneira de mudar um visual clássico, para um mais criativo e Y2K. Inspire-se na ideia de Maddy, de Euphoria, e ganhe um look cheio de cor.

Dicas para colar pedrinhas na sua maquiagem

Primeiro, aplique toda a sua maquiagem base, como pó, sombra, delineador e maquiagem para sobrancelha.

Em seguida, desenhe uma linha imaginária onde as pedras irão.

Aplique gotas de cola hipoalergênica especial (ou de cílios), onde precisar.

Com uma pinça, pegue as pedrinhas e cole por cima.

Retoque os detalhes, aplique rímel e sele tudo com o fixador de maquiagem.

Agora sim, você está pronta para ser mestre em delineador de pedra!