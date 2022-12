Imagem captada pelo Hubble da NASA impressiona ao mostrar registro de aglomerado estelar

No canto superior esquerdo desta visão estrelada, o aglomerado globular NGC 2031 brilha intensamente. Este denso grupo de milhares de estrelas é mantido unido em forma esférica pela atração gravitacional mútua de suas estrelas.

Como detalhado pela NASA, o aglomerado está localizado na constelação de Mensa na Grande Nuvem de Magalhães (LMC), uma galáxia satélite da nossa Via Láctea com muitas regiões de formação estelar. É visível do hemisfério sul da Terra.

NGC 2031 contém uma população considerável de estrelas variáveis Cefeidas (pelo menos 14), que são estrelas que brilham e escurecem periodicamente.

O período de uma Cefeida entre o pico de brilho, combinado com medições de brilho e algumas observações feitas da Terra, pode ajudar os astrônomos a determinar a distância da estrela de nós. Usando essas medições, os cientistas estimam a distância de NGC 2031 em aproximadamente 150.000 anos-luz da Terra.

Como detalhado pela NASA, o aglomerado NGC 2031 vive em uma região extremamente densa e estrelada da LMC. Sua localização nesta área populosa resulta em “contaminação estelar”, um fenômeno em que as atmosferas e as características da superfície de estrelas próximas afetam as medições dos objetos em estudo.

A contaminação estelar é uma teoria que poderia explicar as observações de estrelas azuis brilhantes no centro do aglomerado. Estrelas como essas normalmente queimam muito quente e têm vida útil curta, mas os aglomerados globulares são conhecidos por abrigar apenas estrelas antigas.

Outra teoria é que essas estrelas azuis brilhantes são de fato retardatárias azuis, um tipo de estrela que se forma depois de suas vizinhas, permitindo que os astrônomos as observem em aglomerados globulares mais antigos, como NGC 2031.

Pensa-se que as retardatárias azuis se formam a partir da fusão de duas velhas estrelas vermelhas, resultando em uma estrela com maior massa e, portanto, de cor mais azul – uma teoria desenvolvida com a ajuda do Hubble a partir de imagens de outro aglomerado globular, 47 Tucanae .

Ainda de acordo com as informações, estima-se que NGC 2031 tenha 140 milhões de anos e uma massa superior a 3.000 vezes a do nosso Sol. Os astrônomos estudaram esse aglomerado usando os recursos ultravioleta do Hubble. Confira:

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA