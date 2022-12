Estes são os principais sintomas de um infarto no miocárdio. Saiba como prevenir Imagem: Pexels

O infarto agudo do miocárdio (IAM) ocorre quando o fluxo de sangue que vai para o coração é bloqueado de forma severa. O bloqueio geralmente acontece devido ao acúmulo de gorduras e outras substância nas artérias. Chamadas de placas, elas podem acabar coagulando e bloqueando o fluxo sanguíneo, causando danos ao tecido cardíaco. Os sintomas mais comuns, segundo o site Tua Saúde, são dor do lado esquerdo do peito, irradiando para os ombros, pescoço, rosto e braço esquerdo.

O infarto no miocárdio também é chamado de ataque cardíaco e pode acontecer a partir de fatores de risco como:

Após aumento de atividade física;

Quando você está em um clima frio ao ar livre;

Após estresse emocional.

Além dos sintomas citados anteriormente, o IAM pode apresentar outros sinais, como:

Suor frio;

Fadiga;

Azia ou indigestão;

Tontura ou vertigem repentina;

Náusea;

Falta de ar.

Causas

Na maioria dos casos, a condição é causada por hábitos de vidas não saudáveis, com uma dieta rica em gordurosa e colesterol, por exemplo, com a falta de ingestão de frutas e vegetais. O sedentarismo e o hábito de fumar também podem causar o ataque. Os fatores de risco que aumentam as chances da doença são a pressão alta e a obesidade.

Caso você observe alguém tendo o ataque, é preciso agir rapidamente. Procure um hospital assim que os primeiro sintomas surgirem, para que a artéria seja obstruída o mais rápido possível, evitando assim complicações.

Tratamento

O cardiologista, médico responsável, poderá indicar o uso de medicamentos aplicado diretamente na veia para iniciar o tratamento. Ele também pode prescrever remédios para aliviar a dor e dilatar os vasos sanguíneos. Após a alta hospitalar, o profissional pode indicar o uso de remédios contínuos em casa, caso o indivíduo sofra com pressão alta ou colesterol, por exemplo.

Prevenção

Para prevenir o infarto agudo no miocárdio, é preciso adotar um hábito de vida saudável, que envolve:

Prática de exercícios físicos regulares;

Alimentação saudável;

Evitar fumar e beber álcool.3

