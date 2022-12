Desafio dos 5 segundos: você é capaz de achar o panda escondido entre as montanhas? Reprodução - tanor, sunnyws - Incrível Club

Quando o tema é um desafio visual, você tem agilidade para analisar os detalhes? Bom, para resolver o teste que trouxemos nesta oportunidade, você terá apenas 5 segundos, estes que devem ser configurados em seu temporizador.

Ah! E o mais importante, a sua tarefa da vez será achar um panda que está escondido entre as montanhas na imagem completa que deixaremos a continuação. Ele está camuflado? Para descobrir, só fazendo a sua procura. Preparado?

E então, deu sorte e conseguiu resolver o desafio?

Se sua resposta é sim, vá direto para o fim da página que lá estará o resultado do nosso desafio visual. No entanto, se precisar de mais uma chance, deixaremos novamente a imagem após o destaque e com uma dica que vai facilitar ainda mais sua procura.

#FicaADica: observe bem pontos específicos de nosso desafio e assim verá que o panda não está tão escondido quanto parece. Vamos conferir a imagem de novo?

Pronto para conferir o resultado?

Esperamos que tenha encontrado o animal em alguma das oportunidades, mas, caso não, fique tranquilo, pois terá mais ocasiões para testar suas habilidades visuais.

Sem mais delongas, veja a seguir em qual lugar se escondia o urso panda:

