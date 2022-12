As cartas do tarot que revelam como serão os próximos dias de Leão, Virgem, Libra e Escorpião Foto ilustrativa - Unsplash - Kayla Maurais

O que ainda pode acontecer até o próximo fim de semana e qual o conselho das cartas do tarot para as pessoas dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião? Se você quer conferir todos os detalhes, basta procurar seu signo na lista a seguir.

Leão - Dez de Paus

Embora seja notável a pressão nos últimos dias que marcam o encerramento do ano, é importante que você mantenha a calma, pois isso acaba afetando a sua saúde mental e física.

A sua tarefa é refletir sobre qual o melhor caminho a seguir e se esforçar ao máximo, para que colha posteriormente os frutos disso. Não tenha medo de errar, pois terá pessoas ao teu lado para te ajudar quando isso acontecer.

Virgem - O Julgamento

Você está diante de um impasse profissional, no qual terá que decidir entre permanecer onde está ou evoluir. Para tomar esta decisão, basta confiar em sua intuição.

Sobre a vida amorosa, não deixe as diferenças com seu companheiro sem serem esclarecidas. Compartilhe aquilo que te incomoda para que juntos resolvam estas pendências.

Libra - Cavaleiro de Ouros

A semana da pessoa de Libra será marcada por muito trabalho, o que por sua vez ajudará a resolver muitas pendências e coisas que estavam acumuladas. Observe todo o processo que vem enfrentando e o encare como uma experiência.

Outro ponto de destaque da carta do tarot de Libra é em relação à possessividade, o que em parte pode ser bom em alguns momentos na cama, mas no dia a dia da vida em casal isso acaba se tornando algo nocivo. Fique atento!

Escorpião - O Carro

Fique atento com as energias negativas que estão ao seu redor, mas não deixe que isso te consuma! Use sua intuição para tomar as decisões e saber como agir em sua vida.

Com respeito ao campo amoroso, é hora de usar todas as cartas na manga para conquistar de uma vez por todas esta pessoa que vem conhecendo.

