As cartas do tarot e mensagens para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes em dezembro de 2022 Foto ilustrativa - Unsplash - petr sidorov

O mês e o ano estão quase acabando, mas, além de muita coisa ainda poder acontecer, as cartas do tarot têm mensagens para algumas pessoas em específico. Se você é do signo de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes veja qual o conselho para fechar dezembro de 2022.

Sagitário - 8 de Paus

A carta de Sagitário indica a importância de se ter a mente mais aberta e a necessidade de mudar a forma de pensar, pois somente assim é que vai evoluir e alcançar seus objetivos.

Capricórnio - 7 de Paus

Se algo não deu certo agora, não encare isso necessariamente como um fracasso, mas sim como a oportunidade de ver em qual parte faltou melhorar e por onde deve seguir para ter sucesso naquilo que tanto deseja.

Você pode se interessar por estes conteúdos de nosso site:

Aquário - Rainha de Paus

A carta de Aquário deixa uma mensagem muito importante: se atente para a forma como tem tratado seu companheiro e invista mais em iniciativas de carinho. Seu parceiro pode estar precisando de ajuda, mas não sabe como te dizer.

Peixes - O Louco

A carta de Peixes deixa o conselho para que se arrisque mais e seja rebelde em alguns pontos de sua vida. Quer fazer algo, mas tem medo do que vão pensar? Se arrisque e encare as oportunidades de sua jornada.

Com informações do portal Glamour Mx.