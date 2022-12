5 perfumes importados e contratipos BARATOS e com ALTA FIXAÇÃO Imagem: Unsplash

Você está procurando por perfumes que fixam por um bom tempo na pele, mas que tenha um bom custo-benefício? Então preste atenção nas dicas a seguir. Indicados pelo canal Matt Fragrance, esses 5 perfumes masculinos, entre importados e contratipos, prometem alta fixação na pele. Confira.

5º One Man Show Gold Edition - Jacques Bogart

Este é o perfume mais difícil desta lista, pois é considerado um perfume ‘bomba’. Indicado especialmente para os dias frios, é um perfume extremamente rústico e amadeirado. Por isso poucas borrifadas já são o suficiente.

As notas de topo são Maçã Vermelha, Violeta, Anis, Flor de Laranjeira Africana e Mandarina. As notas de coração são Canela, Cravo-da-Índia, Lavanda e Gerânio e as notas de fundo são Almíscar, Âmbar, Ládano francês e Notas Amadeiradas.

4º UdV For Men - Ulric de Varens

Um perfume clássico e barato, lançado em 1993. Segundo o especialista, muitas pessoas possuem preconceito com o perfume devido ao seu baixo preço, pois acham que ele é inspirado ou contratipo Contudo, essa fragrância mostra uma superioridade em questão de qualidade, projeção e fixação. Também é considerada uma fragrância com aroma mais vintage.

As notas de topo são Limão, Tangerina, Hortelã, Sálvia e Artemísia. As notas de coração são Vetiver, Gálbano e Alecrim e as notas de fundo são: Musgo de Carvalho, Patchouli ou Oriza, Almíscar e Jasmim. Acordes frescos, cítricos e aromáticos.

3º Malttus - Azza Parfums

Este é um perfume contratipo, inspirado em A*Men Pure Malt, de Mugler. Malttus traz muita fidelidade à sua inspiração, principalmente nas notas de coração e notas de fundo. É um perfume sensual e adocicado na medida.

Bergamota, Laranja e Notas Frutadas estão em seu topo. No coração apresenta as notas de Café, Cedro, Malte, Patchouli e Whiskey e traz Almíscar, Âmbar, Baunilha e Trufa nas notas de fundo.

2º UPPER - EAU de Parfum - Perfume Masculino Sacratu

Inspirado em Tom Ford Noir Extreme, traz notas de Cardamomo, Noz Moscada, Açafrão, Mandarina, Neroli; Kulfi, Rosa, Lentisco, Flor de Laranjeira, Jasmim; Baunilha, Âmbar, notas Amadeiradas e Sândalo. Um perfume adocicado, ideal para encontros.

1º Shout - Azza Parfums

É inspirado em Scandal Pour Homme. Notas de topo são Mandarina e Sálvia Esclareia. As notas de corpo Caramelo e Fava Tonka e a Nota de Fundo é Vetiver.