Você percebeu isso? Essa é a lógica que “explica” a derrota da seleção brasileira nesta Copa

O brasileiro ainda está triste com a derrota da Seleção Brasileira diante da Croácia em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar. Seja pelo fato do Brasil não ganhar a Copa há 20 anos ou por menos um dia de folga nesta terça-feira (13), dia do confronto da semifinal, as pessoas buscam explicações para a derrota nos pênaltis para os croatas. E um professor de matemática chegou na explicação mais plausível para isso. Elenco com nível abaixo do esperado? Nervosismo? Substituições erradas do técnico? Nada disso, a culpa é do alfabeto.

Brincadeiras à parte, uma lógica chama a atenção nas últimas três derrotas da seleção verde e amarela em Mundiais. Em 2014 quem derrotou o Brasil foi a Alemanha, em 2018 a Bélgica e agora em 2022 a Croácia. Ou seja, é torcer para que em 2026, ano da próxima Copa, realizada no Canadá, Estados Unidos e México, o Brasil não cruze o caminho da Dinamarca ou qualquer outra seleção que comece com a letra D. Percebeu a ‘maldição’? Aparentemente, desde 2014, a seleção canarinho sofre derrotas para times em ordem alfabética.

LEIA TAMBÉM: Mãe é chamada de ‘cruel’ por querer ‘ensinar uma lição’ para o filho no Natal

A certeza do Hexa em 2026

O professor Rafael Procopio continua a brincadeira, dando aos brasileiros a certeza que em 2026 seremos Hexa! Independentemente da vitória na próxima Copa do Mundo, ou a Seleção Brasileira vai levantar a taça sendo campeã pela sexta vez, ou vai ser a sexta Copa que o Brasil não leva nada, já que desde 2006 que o título não vem, com o ano de 2022 contabilizando o quinto sem a taça. Então em 2026 é ano de Hexacampeonato ou ‘Hexaeliminação’.

LEIA MAIS:

⋅ Mulher impede que marido convide viúva do amigo para ceia de Natal e internautas opinam

⋅ “Tudo por amor”, diz pastor casado com 20 mulheres, sendo uma delas a sua própria filha

⋅ Mineira assassinada há 40 anos é beatificada pela Igreja Católica