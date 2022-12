Skincare: 5 passos da sua rotina diária que você deve seguir se tem pele oleosa

O aparecimento de espinhas, poros dilatados e excesso de brilho no rosto são problemas que podem indicar que você tem pele oleosa e, embora isso seja muito comum, é preciso ter alguns cuidados para evitar maiores desconfortos.

Quando temos pele oleosa, é importante ter uma rotina de cuidados que nos ajude a controlar a produção de sebo, para que a nossa tez não fique excessivamente brilhante e não haja acne.

Todos nós precisamos de cuidados específicos para o rosto que se adaptem às necessidades específicas que apresentamos, já que não se trata de usar apenas um sabonete para lavar a pele.

No caso de pele com produção excessiva de sebo, o uso de sabonetes não adaptados à pele pode desequilibrar o ph e gerar reações, além da intensificação da gordura.

Confira algumas dicas que a nossa parceira Nueva Mujer separou para você, caso tenha pele oleosa.

Esses são os hábitos que não podem faltar se você tem pele oleosa

Faça uma limpeza adequada

Um dos erros mais comuns quando queremos cuidar da nossa pele é pensar que quanto mais nos limparmos, melhor. No entanto, devemos ter cuidado com essa frequência, pois corremos o risco de danificar a camada protetora da pele e acabamos gerando sérios problemas, aumentamos o ressecamento e as espinhas podem nascer daí.

Cuide do tipo de sabonete para sua pele

Selecione sabonetes apropriados. Não use sabonete para as mãos, pois causará mais danos do que qualquer outra coisa. Opte por sabonetes neutros e próprios para o seu tipo de pele.

Cuidado com o sol

É fundamental que não tenhamos exposição direta e prolongada ao sol, devemos sempre procurar formas de nos proteger com protetor solar, bem como com roupas cubram a nossa pele.

Importante lembrar que, mesmo que for ficar dentro de casa, é necessário utilizar protetor solar. Os raios ultravioleta ainda estão por toda parte e, mesmo que você pense que eles não o afetam, eles podem causar muitos danos.

Hidrate bem a sua pele

É comum as pessoas não usarem hidratação por medo de gerar muita oleosidade, porém, essa é uma das etapas mais importantes, já que as glândulas sebáceas ficam mais propensas a entupimentos se não houver uma boa hidratação, o que produz erupções.

Cuide da temperatura da água

Não devemos abusar nem do frio nem do calor. Isso pode causar danos à pele, como enfraquecimento da camada protetora da pele ou irritação.