Sequência captada pelo Telescópio Hubble da NASA impressiona ao mostrar aglomerado estelar incomum

Embora essas duas imagens possam parecer incrivelmente diferentes, elas são na verdade imagens do mesmo objeto cósmico: NGC 1850.

Como detalhado pela NASA, embora o mesmo instrumento Hubble tenha obtido ambas as imagens, diferentes filtros com diferentes cores atribuídas foram usados para estudar comprimentos de onda específicos da luz emanada desses objetos.

A imagem com nebulosidade azul inclui alguma luz infravermelha próxima junto com a luz visível, enquanto a imagem com nebulosidade vermelha cobre uma faixa muito mais ampla do próximo -ultravioleta até o início do espectro infravermelho.

As observações ultravioletas são ideais para detectar a luz das estrelas mais quentes e mais jovens, como visto nesta visão luminosa e estelar.

Este aglomerado globular de 100 milhões de anos está localizado na Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia satélite da Via Láctea e local de nascimento de bilhões de estrelas. O aglomerado está a aproximadamente 160.000 anos-luz de distância na constelação de Dorado.

Como detalhado pela NASA, típico de aglomerados globulares, é uma coleção esférica de estrelas densamente compactadas mantidas juntas por atração gravitacional mútua.

Ao contrário da maioria dos aglomerados globulares, no entanto, as estrelas de NGC 1850 são relativamente jovens. Aglomerados globulares com estrelas jovens como NGC 1850 não estão presentes em nossa própria Via Láctea.

Os astrofísicos teorizam que quando a primeira geração de estrelas em NGC 1850 nasceu, as estrelas ejetaram matéria como poeira e gás no cosmos circundante.

A densidade do aglomerado estelar recém-formado era tão alta que essa matéria ejetada não conseguia escapar da atração gravitacional do aglomerado, fazendo com que ficasse nas proximidades. A intensa gravidade do aglomerado também atraiu hidrogênio e gás hélio de seus arredores.

Como detalhado pela NASA, essas duas fontes de gás se combinaram para formar uma segunda geração de estrelas, aumentando a densidade e o tamanho desse aglomerado globular.

Em 2021, os cientistas detectaram a presença de um buraco negro em NGC 1850. Eles também detectaram muitas estrelas azuis mais brilhantes que queimam mais e morrem mais jovens que as estrelas vermelhas.

Ainda da de acordo com as informações, NGC 1850 tem aproximadamente 63.000 vezes a massa do Sol e seu núcleo tem aproximadamente 20 anos-luz de diâmetro.

Os astrônomos usaram as observações do Telescópio Espacial Hubble em uma ampla gama de comprimentos de onda para obter imagens desse grande aglomerado estelar e aprender mais sobre a formação estelar. Confira:

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA