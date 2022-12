Saiba mais sobre a Síndrome da Pessoa Rígida, condição que afeta a cantora Celine Dion

Recentemente a cantora de uma das vozes mais marcantes, Celine Dion, revelou em um vídeo que foi diagnosticada com a Síndrome da Pessoa Rígida [SPS], o que causou o cancelamento dos seus próprios shows da Courage World Tour em 2023.

“Venho lidando com problemas de saúde há muito tempo e tem sido muito difícil para mim enfrentar esses desafios e falar sobre tudo o que tenho passado”, disse a cantora de 54 anos na quinta-feira em um vídeo do Instagram. “Recentemente, fui diagnosticada com um distúrbio neurológico muito raro chamado síndrome da pessoa rígida [SPS], que afeta algo como uma em um milhão de pessoas”.

Doença autoimune

Segundo o site Tua Saúde, a condição é autoimune e afeta a capacidade de relaxamento muscular, causando rigidez no corpo, contrações musculares e espasmos após toque ou emoções fortes, por isso leva esse nome. Segundo a publicação, a doença é causada pela produção de anticorpos que atacam o sistema nervoso, sendo mais comum em pessoas diagnosticadas com diabetes ou doenças celíaca, principalmente com idade acima de 30 anos.

LEIA TAMBÉM: Estudo mostra que cigarros eletrônicos podem ajudar fumantes a pararem com o vício

Sintomas principais

Rigidez na hora do movimento de tronco e membros (braços pernas);

Dificuldade na hora de caminhar;

Quedas frequentes devido à rigidez;

Contrações musculares dolorosas e repentinas no corpo;

Espasmos musculares provocados pelo toque, emoções fortes e estímulos visuais ou sonoros;

Deformidades nas articulações e coluna.

Conforme a publicação, os sintomas costumam desenvolver lentamente, demorando até meses para ser notado. No início a síndrome afeta principalmente os músculos do tronco.

Causas

A síndrome da pessoa rígida é causada pela produção de anticorpos considerados anormais que atacam o sistema nervoso. A causa da produção destes anticorpos podem ocorrer devido a um tumor, como câncer de mama ou cólon, contudo, nem sempre o motivo é identificado.

Tratamento

O tratamento contra a síndrome se dá a partir do uso de remédios indicados pelo médico para aliviar os espasmos musculares, a rigidez e a dor. A condição não tem cura, por isso os medicamentos são utilizados para controlar os sintomas.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar doenças. Caso apresente sintomas, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem a prescrição de um profissional da área da saúde.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Saiba 5 maneiras simples de deixar o seu ouvido limpinho sem utilizar hastes flexíveis

⋅ Confira 7 benefícios do futebol para a saúde

⋅ Como cuidar da cistite de modo eficaz