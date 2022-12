Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 12 a 16 de dezembro de 2022

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar os dias de dezembro de 2022! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 12 a 16 de dezembro de 2022:

Áries

Você viverá uma semana de grandes conquistas pessoais e terá surpresas com contratos e novos empregos. Não se auto sabote, pois seu pensamento deve ser sempre positivo.

Lidere tudo que você se propôs a fazer e verá que o sucesso estará em suas mãos. Uma dívida do passado é paga.

Não procure tanto o amor e deixe que ele entre em sua vida para surpreender. Os signos mais compatíveis com você são Capricórnio e Virgem. Não hesite em estar em um relacionamento amoroso mais sério, pois será o melhor para você.

Touro

Você terá dias de crescimento em tudo relacionado ao seu ambiente de trabalho e continuará com estudos que o ajudam muito no futuro.

Você é muito determinado com seus planos e fica cheio de dúvidas se vai conseguir realizá-los; apenas confie, pois tudo sairá bem.

Um amigo irá fazer um convite. Quem é solteiro deve aprender a amar a si mesmo para depois dedicar amor para outra pessoa.

Cuidado com problemas nervosos e hormonais. Um presente. Você terá uma semana de muito trabalho extra; acalme-se e siga em frente com seus projetos de trabalho.

Gêmeos

Você sofrerá muita pressão no trabalho ao longo da semana; seu signo é vulnerável a pressões, por isso é recomendável que você pense duas vezes antes de agir e dizer algo, buscando evitar problemas.

Serão dias de energias intensas em todos os sentidos; afaste-se do que é negativo. A fofoca pode afetar um relacionamento; aprenda a ficar calado para não revelar coisas profundas para qualquer um e seja prudente com sua vida sentimental.

Um amor do passado pode procurá-lo para resolver questões de infidelidade. Você será convidado a participar de um algo.

Câncer

Você vai turbinar sua vida profissional essa semana. Lembre-se que seu signo é muito responsável em tudo que faz e busca sempre o sucesso, mas também deve colocar a mão na massa.

Um convite ou uma viagem; seu signo está passando por uma fase de paixão e amor. Não perca a oportunidade de se preparar para o futuro no trabalho.

Uma proposta de emprego melhor e remunerado. Você resolverá uma questão legal a seu favor. Mantenha sua mentalidade de sucesso e não deixe que pensamentos ruins atrapalhem tudo. Evite ficar doente.

Leão

Você não vai desistir fácil essa semana e sairá vitorioso em seu plano de trabalho. Você terá reuniões importantes e pode assumir mais responsabilidade.

Durma mais e viva a vida real, deixando o online um pouco de lado. Não fale da sua sorte ,e vida pessoal; é melhor ser discreto para se proteger da inveja.

Você vai resolver uma questão judicial; é melhor resolver tudo no devido tempo. Um animal de estimação importante. Uma compra. Esqueça um amor do signo de Gêmeos ou Sagitário que só brincava com seus sentimentos.

Virgem

Semana de colocar tudo em dia. Você precisa organizar mais suas obrigações e não se sentir tão pressionado depois.

Às vezes você desconfia sem razão e deve curtir mais os momentos com quem ama com leveza. Sua maior compatibilidade será com os signos de Áries e Libra. É hora de se apaixonar novamente.

Alguns amigos fazem um convite. Uma viagem. Não procure desculpas para não cuidar da sua saúde e fique mais atento com a alimentação para ter energia.

Libra

Esta semana você pode ter alguns problemas e deve evitar os altos e baixos emocionais. Logo sua energia positiva se alinhará para você estar no seu melhor.

Não procure mais aquela pessoa que o abandonou e lembre-se que quem não o procura é porque não está interessado em você; aprenda a fechar esse capítulo da sua vida e continue conhecendo novas pessoas.

Você terá dinheiro extra. Seu carisma e alegria o permitem estar sempre na companhia de pessoas de boa energia. Cuide da sua alimentação. Foque na sua saúde reprodutiva.

Escorpião

Tudo tem uma causa e uma consequência; por isso procure sempre medir o que vai fazer e dizer para não ter problemas.

Uma energia muito sensível o faz ficar na defensiva; você deve relaxar e não pensar em coisas que não são reais, inclusive no trabalho.

Semana de muito trabalho e novos projetos , serão dias de muita pressão e energias intensas; conecte-se com suas verdades e intuição para que tudo saia bem.

Cuide mais dos problemas nervosos. Aposte mais nos exercícios e meditação em sua vida.

Sagitário

Semana para tomar decisões e mudar sua vida. Seu signo entrará em sua melhor fase e sua energia precisa se purificar para ser positiva.

Projetos o ajudarão a crescer financeiramente. Você precisa se concentrar mais porque haverá dias de muitas reuniões e mudanças no emprego.

Seu signo é muito teimoso e às vezes as coisas podem não acontecer como você quer; seja adaptável e veja o melhor acontecer.

No amor você precisa se entregar tempo e ser um pouco mais compreensivo. Cada um precisa ter seus projetos de vida; lembre-se que são um casal e não são donos um do outro, melhor viver plenamente a sua relação amorosa.

Alguém de Leão ou Touro pode desejar para voltar para a sua vida e falará sobre um compromisso sério.

Capricórnio

Você alcançará todos os seus objetivos para progredir e haverá dias de boas energias ao seu redor. Um amigo pode fazer uma proposta de negócio; aceite e terá o melhor.

Contato com um amor de Áries e Libra. Uma viagem. Há chances de que alguém decida ficar ao seu lado. Cuidado com um amor do passado que continua ressentido e pode tentar prejudicar a sua vida.

Cuide mais da sua saúde e alimentação para não ficar doente. Um amigo pode se apaixonar por você; fale claramente sobre essa situação para não confundir amor com amizade.

Aquário

Semana da prosperidade para dar continuidade aos seus objetivos, o melhor que seu signo tem é força para seguir em frente e terminar qualquer projeto que tenha em mente, então não se estresse muito e verá como vai conseguir tudo com calma.

Evite ser impulsivo e ciumento; controle temperamento e aprenda a dar espaço ao outro. Você receberá dinheiro.

Você está procurando um novo amor de Touro ou Libra que será muito compatível com você; lembre-se de que você deve assumir novos relacionamentos com mais calma para não sobrecarregar seus companheiros.

Não tenha medo dos compromissos do parceiro e leve sua vida com mais maturidade.

Peixes

Você receberá uma mensagem especial sobre sua missão na vida; ouça a sua intuição. Semana em que você terá sorte para fazer mudanças positivas em sua vida, lembre-se que seu signo está em um momento de crescimento profissional.

Apenas tente afastar os maus pensamentos e a inveja. Não discuta mais com quem você ama e evite aumentar o drama diante de problemas.

No amor, você finalmente encontra o parceiro ideal e se livra ressentimento; libere sua energia para realizar planos construtivos.

