Essas pessoas ficaram RICAS com SIMPLES INVENÇÕES

Existem invenções que nos salvam diariamente e que por mais simples que pareça, tornou a vida humana muito mais simples. Outras invenções, porém, são um tanto quanto duvidosas, e mesmo sendo simples, fizeram o seu criador ficar rico. Caso você esteja curioso para saber mais sobre essas criações, veja quais foram elas a seguir.

No Brasil, os enfeites de jardim não são muito comuns, principalmente porque muitas pessoas não possuem jardim ou quintais grandes em casa. Contudo, nas casas dos Estados Unidos, isso é muito comum. Nos anos de 1957, por exemplo, um tipo de enfeite de jardim que bombou foram os flamingos rosas, e com certeza você já notou algum desses objetos em um filme que se passa nos Estados Unidos. Devindo opiniões, esses enfeites foram inclusive proibidos em algumas regiões, sendo acusados de ‘breguice’.

Enfeite de jardim

O criador dessa ideia trabalhava em uma loja de artigos para jardim teve a ideia, que causou polêmica, mas o deixou rico, pois mesmo sendo excêntrico, foram vendidas mais de 20 milhões de unidades de flamingos rosas. Em 1996, o homem chegou a ganhar o Prêmio IgNobel como um dos objetos mais estranhos.

Cobertor com mangas

O cobertor com certeza é uma das peças de cama mais úteis que existe. Em dias frios, é ele quem protege do frio, trazendo conforto na hora de dormir. Contudo, um homem chamado Scott Boilen ousou criticar a utilidade dos cobertores comuns, e criou um produto cujo o argumento no comercial dizia que na hora de esquentar os pés ou os braços, por exemplo, eles podem ser escorregadios, e acabar caindo na hora de pegar um objeto. Pensando nisso, Boilen teve a ideia do cobertor com mangas, que vendeu cerca de 20 milhões de unidades no primeiro ano. A dúvida que fica é: qual diferença desse cobertor para uma blusa de frio?

Pedra de estimação

Você é do time que prefere os gatinhos ou cachorrinhos como animal de estimação? Se você não gosta, tem alergia ou não tem tempo de cuidar de nenhum dos dois, que tal adotar uma pedra como pet? Em 1975, um homem resolveu lançar uma pedra como animal de estimação. Se você ainda não está espantado o suficiente, a pedra redonda e vinha com um ninho em uma caixa com buracos para ela respirar. Com o valor de 4 dólares, em uma entrevista, o criador Gary Dahl disse que as primeiras ‘pets rock’ foram enviadas no começo de outubro e no Natal já havia vendido 1 milhão de unidades. Até hoje ainda é possível encontrar o item na internet sendo vendido por 30 dólares, quase 160 reais (na cotação de 12 de dezembro às 7h5 de Brasília).

Com informações do canal do Youtube Nerd Show.

