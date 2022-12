5 perfumes femininos do O Boticário que não agradam todo mundo Imagem: Pexels

Amados ou odiados, essa é a frase que resumem as fragrâncias listadas a seguir. Segundo o especialista em perfumes, Ananias Júnior, é preciso tomar cuidado com esses perfumes da marca O Boticário. Ficou curioso para saber de qual time você é? Então confira as fragrâncias a seguir.

Elysée Succès

Em seu topo possui notas de Ameixa, Cassis, Ládano e Bergamota. Já no meio do perfume as notas são Rosa Negra, Rosa de Maio, Peônia, Frésia e Lírio-do-Vale e a fragrância finaliza com notas de Agarwood (Oud), Baunilha, Patchouli ou Oriza, Cedro, Musgo e Almíscar. Um perfume elegante e sofisticado, um verdadeiro perfumão. Porém, seu fundo amadeirado não agrada e foge da proposta inicial da fragrância.

Liz tradicional

Mesmo sendo um campeão de vendas e sendo amado por diversos homens e mulheres essa é uma fragrância muito enjoativa, de acordo com Júnior, o que impede o seu uso.

As notas de coração são Íris, Flor de Laranjeira e Rosa Búlgara. As notas de fundo são Baunilha, Mousse de Leite, Vetiver, Patchouli ou Oriza, Sândalo e Fava Tonka.

Cecita

O especialista diz que essa fragrância não o agradou em um primeiro momento, mas que ele passou a amá-la ao longo do tempo. Lançado em 1983, É uma fragrância bem vintage, com um aroma assabonetado marcante.

LEIA TAMBÉM: 3 perfumes masculinos que deixam RASTRO e chamam a atenção das mulheres

As notas iniciais são Damasco e Gálbano. As notas coração Jasmim, Osmanthus e Pimenta e as notas de fundo Baunilha, Sândalo e Almíscar.

Crazy Feelings

Diferentemente de Liz, para Ananias essa é uma fragrância surpreendente e que o agrada muito, contudo, as pessoas costumam não gostar do seu aroma em virtude da sua potência, com o fundo trabalhado em especiarias, como o cravo e a canela.

As notas de topo são Flor de Laranjeira e Mandarina. As notas de coração são Cravo, Rosa e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são: Patchouli ou Oriza, Vetiver e Almíscar.

Accordes

Esse é o perfume que é preciso saber usá-lo, caso o contrário, o enjoo é garantido, em virtude do seu aroma floral cremoso e potente.

As notas de topo são: Flor de Laranjeira, Prunella, Maçã, Mandarina, Bergamota e Groselha Preta. As notas de coração são: Lírio-do-Vale, Jasmim, Rosa Vermelha e Ylang Ylang. As notas de fundo são: Almíscar, Sândalo e Vetiver.