5 dicas simples e naturais para curar a ressaca de forma rápida

Com as confraternizações de final de ano, muitas pessoas acabam exagerando na bebida, tendo uma forte ressaca no dia seguinte. Porém, os compromissos precisam ser cumpridos, e existem alguns truques para se recuperar da ressaca rapidamente.

A ressaca costuma causar sintomas como enjoo, mal estar, dor de cabeça e sede, e para diminuir esses sinais, a alimentação saudável e a ingestão de bastante líquido são as melhores dicas.

Contudo, existe um truque principal que pode ser feito antes mesmo ou durante a ingestão da bebida alcóolica. Uma refeição saudável tanto antes quanto depois é sempre indicada, além de alternar o consumo de álcool com o de água.

Dicas para curar ressaca, conforme o site Tua Saúde

Uma dica inicial é beber café, para ajudar na tontura e fraqueza. A bebida também possui ação anti-inflamatória e analgésica.

LEIA TAMBÉM: Confira 7 benefícios do futebol para a saúde

Beber bastante água

Conforme explicado, a água vai auxiliar na reidratação do corpo, pois o álcool causa a desidratação. Beba de 1,5 a 2 litros de água ou água de coco.

Alimentação saudável

Uma alimentação saudável inclui frutas, legumes, proteínas e cereais. Esses alimentos ajudam nos níveis de glicose no sangue, aliviando a ressaca. Busque por frutas como maçã, banana e melancia, além de pão, batata-doce, frango e peixe.

Chás com mel

Chás como o de gengibre, hortelã-pimenta e boldo possuem substâncias que causam digestão, algo importante nesse momento. Os chás vão te ajudar principalmente com enjoos e dor de cabeça, além da má digestão.

Sucos de frutas

Sucos de frutas naturais, como laranja, ricos em frutose, também aumenta a glicose no sangue, gerando uma rápida recuperação.

Dormir bem

Além da comida, nesses momentos de ressaca, dormir vai ser um dos melhores remédios. Poucas horas de sono vão piorar os sintomas, por isso procure descansar bem após uma bebedeira.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Você sofre com dores no estômago? Estas são as doenças que podem estar relacionadas ao problema

⋅ Estudo mostra que cigarros eletrônicos podem ajudar fumantes a pararem com o vício

⋅ Para dormir melhor: 7 alimentos que você não deve comer antes de dormir