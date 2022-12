3 perfumes masculinos que deixam RASTRO e chamam a atenção das mulheres

Um dos motivos que fazem os homens utilizar perfumes é chamar a atenção no ambiente. E se as fragrâncias que você possui são mais frescas ou mais intimistas e não possuem esse poder, veja algumas dicas para você sair dessa linha e adquirir os perfumes mais bombásticos e que deixam rastro.

Elaborada pelo youtuber especializado em perfumes, Bruno Silva, a lista a seguir traz fragrâncias que chamam a atenção principalmente das mulheres.

Gentleman Eau de Parum - Givenchy

Um verdadeiro imã para ser notado, essa fragrância noturna é um perfume amadeirado especiado quente. Sua principal nota de saída é a de pimenta, misturando um aroma picante com recrescência, finalizando com uma nota de baunilha que deixa o perfume 100% sedutor.

As notas de topo desse perfume são Pimenta Preta, Lavanda e Bergamota. Já as notas de coração são Raíz de Orris ou Lírio Florentino, Cravo-da-Índia e Canela e a fragrância finaliza com as notas de fundo de Casca de Baunilha Negra, Bálsamo-de-Tolu, Fava Tonka, Benjoim e Patchouli ou Oriza.

Allure Home Sport Eau Extreme - Chanel

Esse perfume é ideal para homens poderosos e que querem ser notado em qualquer ambiente. Possui um aroma mais coringa, que funciona tanto de dia quanto a noite, mas especialmente em dias quentes.

As notas de topo são Mandarina, Hortelã, Cipreste e Sálvia. A nota de coração é Pimenta e as notas de fundo são Fava Tonka, Almíscar, Sândalo e Cedro.

212 VIP Black - Carolina Herrera

Para finalizar, essa fragrância é sem dúvidas a mais baladeira da lista e uma das mais famosas entre os homens. Contudo, seu aroma pode ser um pouco mais ‘batido’, e reconhecido por muitas pessoas. Mas se você preza mais por sedução do que por exclusividade, é a fragrância ideal. É indicado para o uso noturno ou dias mais frios.

Absinto, Anis e Erva-Doce estão no topo. A nota de coração é Lavanda e o perfume finaliza com ass notas de fundo de Casca de Baunilha Negra e Almíscar.