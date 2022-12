Top 5: veja quais os melhores perfumes masculinos da linha Essencial

Com certeza você já foi a procura de um perfume e ficou em dúvida entre qual você iria escolher. Além das diversas marcas e estilos de perfumes, outra questão que surge é: qual o melhor perfume dessa linha?

A marca Natura, por exemplo, uma das mais utilizadas nacionalmente, possui no seu acervo a linha Essencial. E caso a marca seja uma das suas opções de escolha para adquirir um novo perfume, veja a seguir as 5 melhores fragrâncias masculinas da linha essencial, de acordo com o especialista Luís Jordão.

Essencial Supreme

De acordo com o especialista, esse não é um peguem inovador e apresenta “mais do mesmo”, contudo, seu cheiro é fácil de agradar, pois traz o tradicional aroma amadeirado, preferência de muitos homens.

As notas de topo desse perfume são Sálvia, Cardamomo e Notas Herbais. Seu coração traz notas de Âmbar, Cedro, Cashmeran e Íris.l e as notas de Patchouli ou Oriza, Cumarina, Almíscar, Akigalawood e Baunilha completam os acordes.

Essencial Exclusivo

Luís Jordão diz que, essa fragrância e as próximas estão categorizadas entre as que competem com perfumes da importados, tanto em termos de aroma quanto de qualidade. Essencial Exclusivo traz uma nova de conhaque que deixa a fragrância sensual, sendo ideal para encontros, contrastando com a nota frutada de maçã verde.

As notas de topo são Conhaque, Maçã Granny Smith, Cardamomo, Gengibre e Manjericão. As notas de coração são Pimenta Rosa, Lavanda, Gerânio e Artemísia e as notas de fundo são Almíscar, Cedro, Patchouli ou Oriza, Musgo e Notas de Óleo.

Essencial Oud

Em termos de performance, esse é o melhor perfume da lista. Uma verdadeira “bomba atômica”, essa fragrância combina muito com dias frios.

O perfume traz uma complexidade de acordes. As notas de topo são Cardamomo, Açafrão, Bergamota e Elemi. As notas de coração são Canela, Pralinê, Gerânio, Bálsamo de Gurjan e Nagarmota ou Óleo de Cipriol e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Copaíba, Patchouli ou Oriza, Sândalo, Cedro, Almíscar, Âmbar, Ambrocenide, Cashmeran e Abeto.

Essencial Estilo

O famoso perfume nacional com cheiro de importado.

No início o perfume apresenta Pimenta Preta, Pimenta Rosa, Cipreste, Elemi e Bergamota. No meio Madeiras Preciosas, Cedro e Jasmim e o perfume finaliza com notas de Almíscar, Copaíba, Vetiver, Cashmeran, Fava Tonka e Âmbar.

Essencial Elixir

O melhor Essencial da linha, segundo Luís, é o Elixir, que traz Pimenta Rosa, Pimenta Preta, Cardamomo, Mandarina, Cassis, Toranja, Sálvia, Junípero ou zimbro e Limão no topo. Couro, Lavanda, Violeta e Gerânio no coração e Conhaque, Baunilha, Benjoim, Sândalo, Vetiver, Cedro, Almíscar, Patchouli ou Oriza e Musgo de Carvalho.