Os signos que podem terminar muito apaixonados por pessoas que o feriram

Quando o assunto é amor, alguns signos do zodíaco podem ter um grande problema ao ignorar a realidade e embarcar em paixões que machucam seus corações.

Confira quais são e como isso acontece:

Áries

O ariano segue muito seu coração e o amor é o único sentimento que pode torná-lo mais ingênuo. Isso faz com que ele esqueça rapidamente aquilo que o machucou e perdoe de verdade, depositando sua confiança total novamente quando está muito apaixonado. Uma hora ou outra eles descobrem as verdadeiras intenções e podem se afastar, mas isso será muito doloroso.

Touro

A vida é muito mais bonita quando o taurino encontra um amor tranquilo, mas ele é teimoso e pode acreditar que consegue mudar as situações a seu favor. Quando o sentimento é profundo, ele tenta não dar a devida importância para as suas dores e isso pode ser um risco. Evitando a realidade e se animando cada vez mais com a adrenalina, desejo e a chance de conseguir o que sonhou o faz cair em círculos tóxicos.

Capricórnio

O capricorniano faz o possível para manter relacionamentos que fazem bem, por isso usa bastante a cabeça e o coração na hora de investir em uma conexão. No entanto, as vezes o amor bate na porta com intensidade e desperta seu lado impulsivo, que se acha capaz de fazer e superar qualquer coisa. Ao se ver 100% focado em conseguir o que quer, ele ignora as bandeiras vermelhas e se rende ao sentimento mesmo quando o coração é machucado diversas vezes.

Peixes

O pisciano sabe o que é o afeto verdadeiro, mas tem muita chance de se refugiar em suas fantasias quando seu coração é machucado e ele não quer lidar com a dor. Fugir da realidade pode fazer com que ele crie histórias em sua mente e justifique alguns erros que não deveriam ter desculpa. Sua capacidade de dar sempre uma segunda chance pode fazê-lo nadar contra a maré e ignorar até os conselhos de quem mais o ama.

