Já ouviu falar no Disco da Imortalidade? Cientistas levaram para a Estação Espacial

O medo da aniquilação da humanidade faz parte sociedade atual e dezenas de diretores já manifestaram nas telas dos cinemas suas preocupações com a queda de um meteoro gigante, guerra nuclear ou a explosão de um vulcão gigantesco ou outro cenário catastrófico.

Enquanto os cineastas pensam nas catástrofes para arrecadar sua bilheteria, cientistas sérios tomam precauções para preservar o legado da raça humana se alguma dessas previsões realmente acontecerem. Uma delas e o ‘Disco da Imortalidade’, ou ‘Immortality Drive’.

A ideia é simples e engenhosa. Em caso de destruição total do nosso planeta ou da maior parte da vida na Terra, um disco rígido foi carregado com o código de DNA de alguns dos principais nomes da ciência, esporte, música, escritores, entre outros, da atualidade, como uma espécie de backup da raça humana.

LEIA TAMBÉM: Inteligência Artificial prevê profissões que se tornarão obsoletas no futuro

Esses valiosos dados, para serem preservados, certamente não poderiam estar no planeta, que poderia ser destruído e acabar com os traços desse dispositivo. Por isso, o Disco da Imortalidade foi colocado em órbita em 2008, na Estação Espacial Internacional, que está estacionada no espaço a cerca de 500 km da superfície da Terra.

O responsável pelo feito foi Richard Garriot, um designer de videogames, que pagou a viagem a bordo da espaçonave Soyuz TMA-13 com recursos próprios, segundo ABC News, e gastou nada menos do que US$ 30 milhões (pouco mais de R$ 150 milhões) para deixar sua contribuição à humanidade.

Segundo Garriot, o disco rígido “é um arquivo digital das maiores conquistas da humanidade e um instantâneo da própria humanidade”.

De quem é o DNA que está lá?

Cientistas como o lendário Stephen Hawking; Empreendedores como Kevin Rose (Digg, Pownce, Revision3), Tim Draper e Robert Scoble; atletas como Scott Johnson (ginasta olímpico) e Matt Morgan (lutador profissional); Joe Ely, Stephen Bruton e Eric Johnson, entre outros músicos; Tracy Hickman, Scott Murphy e Christiana Miller, entre outros escritores.

Há pelo menos 20 pessoas cujas sequências de DNA estão no disco rígido da imortalidade. Você pode imaginar um mundo repovoado por eles? (Com Fayer Wayer)