Imagem divulgada pela NASA revela importante mistério espacial na constelação de Orion; confira

Uma nova imagem que combina dados previamente divulgados de três telescópios mostra uma região que inclui a Nebulosa de Orion.

Como detalhado pela NASA, a Nebulosa de Orion está localizada na constelação de Orion, que assume a aparência de um caçador levantando uma clava e um escudo contra um alvo invisível.

Três estrelas em uma linha juntas são conhecidas como cinturão de Orion; a região mostrada na imagem se alinha com outra série de estrelas perpendiculares ao cinturão, conhecida como espada de Orion.

Duas enormes cavernas que dominam a nuvem foram esculpidas por estrelas gigantes que podem liberar até um milhão de vezes mais luz que o nosso Sol.

A luz azul nessas áreas indica poeira quente. Observadas na luz infravermelha – uma gama de comprimentos de onda fora do que os olhos humanos podem detectar – as visualizações foram fornecidas peloSpitzer aposentado da NASA e pelo WISE.

Como detalhado pela NASA, toda essa radiação quebra os grãos de poeira ali presentes, ajudando a criar o par de cavidades. Grande parte da poeira restante é varrida pelos ventos das estrelas ou quando as estrelas sofrem mortes explosivas como supernovas.

Ao redor da borda das duas regiões cavernosas, a poeira que parece verde é ligeiramente mais fria. Vermelho indica poeira fria que atinge temperaturas de cerca de 260 graus Celsius negativos.

A luz vermelha e verde mostra dados do agora aposentado Telescópio Espacial Herschel, um observatório da ESA que capturou comprimentos de onda de luz nas faixas de infravermelho distante e micro-ondas, onde a poeira fria irradia.

Como detalhado pela NASA, o grande espelho de Herschel forneceu imagens de alta resolução dessas nuvens, cheias de contornos, cantos e recantos.

A poeira fria aparece principalmente na periferia da nuvem de poeira, longe das regiões onde as estrelas se formam.

Ainda de acordo com as informações, entre as duas regiões ocas estão filamentos laranja onde a poeira se condensa e forma novas estrelas. Com o tempo, esses filamentos podem produzir novas estrelas gigantes que mais uma vez remodelarão a região. Confira:

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA