Estudo mostra que cigarros eletrônicos podem ajudar fumantes a pararem com o vício

O hábito de fumar é prejudicial para a saúde e pode causar uma série de problemas, como o câncer, mas um novo estudo da organização Colaboração Cochrane mostrou que cigarros eletrônicos com nicotina podem ser uma boa saída para fumantes deixarem o cigarro, comparado a outros métodos de terapia de substituição.

Segundo o site Meganotícias, a pesquisa teve como objetivo revisar 78 estudos na área, que contaram com 22 mil participantes no total. De acordo com especialistas, há evidências com “certeza moderada” de um possível efeito positivo para quem substitui os cigarros tradicionais por vapes.

Terapia de substituição

A terapia de substituição consiste no indivíduo que faz o uso de cigarros utilizar outros produtos com menor teor de nicotina, como chicletes ou neste caso o cigarro eletrônico, utiliza nicotina acompanhada de outro sabor.

O estudo ainda relata que pessoas que usam a terapia de substituição como forma de tratamento por 6 meses são 63% mais propensas a parar de fumar em comparação com aqueles que usavam outros métodos.

LEIA TAMBÉM: Escarlatina: saiba mais sobre essa doença que afeta principalmente crianças e adolescentes

“Os dados da revisão mostraram que, caso seis em cada cem pessoas parassem de fumar usando terapia de substituição de nicotina, entre oito e doze iriam utilizar os cigarros eletrônicos contendo nicotina para acabar com o vício”, explicaram os cientistas por traz da pesquisa.

Como parar de fumar?

Para eliminar o vício, o primeiro passo é procurar um médico especializado que irá te indicar medicamentos para inibir a vontade de fumar. Tratamentos de substituição e terapias também podem ser indicados.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Conheça 10 benefícios maravilhosos que a cenoura pode proporcionar para a saúde

⋅ Bebê nasce com cauda de 6 centímetros no México e médicos estudam condição antes de retirá-la

⋅ Como cuidar da cistite de modo eficaz