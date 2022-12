Confira 7 benefícios do futebol para a saúde

Paixão nacional dos brasileiros, o futebol ganha ainda mais evidência em época de Copo do Mundo. Segundo pesquisa do Ministério do Esporte, a atividade física é a mais popular por aqui. Ao todo, 15,3 milhões são praticantes da modalidade no País.

Em termos de saúde e benefícios, o futebol é considerado completo e com alto gasto calórico, pois exige movimentos intensos e variados, como corridas, chutes, giros, saltos e mudanças de direção.

“O esporte não é apenas uma excelente escolha para os homens, que tradicionalmente são os que mais praticam o esporte, mas também para as mulheres. Elas estão cada vez mais praticando a modalidade, que inclusive ajuda muito a prevenir a osteoporose e os sintomas da tensão pré-menstrual”, diz a coordenadora do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera, Carolina Lourenço Reis Quedas.

Segundo a especialista, a médio e longo prazos, o futebol traz melhoria da força, velocidade, flexibilidade, coordenação e resistência. A prática de 30 minutos de futebol de duas a três vezes por semana pode trazer ainda benefícios como emagrecimento, aumento de massa muscular e ganhos de forma física.

Confira outros benefícios do futebol:

Melhora a concentração;

Ajuda a aliviar o estresse e a ansiedade;

Auxilia no fortalecimento dos músculos;

Melhora a frequência dos batimentos cardíacos e a circulação sanguínea;

Incentiva o trabalho em equipe e socialização;

Melhora a qualidade do sono;

Ajuda a desenvolver as capacidades motora e aeróbica.

Cuidado e preparação

Assim como toda atividade física, no futebol é necessário que os praticantes tomem algumas medidas para prevenção de lesões, como usar calçado adequado ao piso onde irá jogar, além de fazer aquecimento e alongamento.

A orientação de um profissional de Educação Física também é importante.