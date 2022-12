Skincare: 3 máscaras de vaselina para hidratar e rejuvenescer a pele

Você já usou máscaras de vaselina? Não? Chegou a hora de tentrar!

O petrolato, conhecido comercialmente como vaselina, é um produto derivado do petróleo que tem sido usado por vários séculos para aliviar feridas e queimaduras, tornando-se até hoje um poderoso aliado de beleza para pele, cabelos e até unhas!

Esse produto com textura de cera é responsável por criar uma barreira protetora contra o exterior, retendo a umidade no rosto e retardando o aparecimento de sinais de envelhecimento, especialmente em dias mais frios.

Além de poder aplicar a vaselina diretamente do frasco, também existem máscaras muito eficazes para a pele, que possuem pouquíssimos ingredientes e são preparadas na hora. Quer colocá-los à prova e exibir uma pele de porcelana? Anote as receitas que a Glamour compartilhou!

Máscara facial de vaselina

A vaselina é um ingrediente oclusivo, o que significa que não adiciona umidade à pele, mas evita sua perda como uma capa de chuva. Porém, para hidratar o rosto, sugerimos misturar 1 colher de sopa de aloe vera com ½ colher de sopa de vaselina e aplicar em todo o rosto previamente lavado, deixando agir por 15 minutos.

Passado o tempo, retire com água mais fria que morna e aplique os seus hidratantes, como de costume.

Máscara de vaselina para a área dos olhos

A vaselina é capaz de rejuvenescer a pele? Embora não elimine as rugas, pode atrasar os sinais de envelhecimento no contorno dos olhos.

Se quiser usar o petrolato nas máscaras, pegue um pouco nas mãos, esfregue até o produto esquentar e misture com algumas gotas de soro para os olhos. Aplique na pálpebra e ao redor dos olhos com uma massagem suave com o dedo anelar e, após 10 minutos, retire com água morna.

Máscara de vaselina para os lábios

A vaselina é um excelente ingrediente para reparar lábios secos e rachados, tanto que pode ser usada como qualquer protetor labial. Porém, temos um segredinho que vai deixar seus lábios lindos e que consiste em misturar apenas dois ingredientes: uma colher de chá de vaselina e ½ colher de chá de aveia em pó.

Misture-os até que ambos estejam integrados, esfregue-os suavemente nos lábios como um esfoliante e, quando não houver mais restos de pele morta, remova com um pano com água quente e aplique seu protetor labial favorito.

Considerações ao aplicar máscaras de vaselina

Antes de usar qualquer uma dessas máscaras de vaselina, lembre-se destas recomendações:

A vaselina deve ser aplicada apenas com a pele limpa. Antes de usar, certifique-se de fazer uma limpeza dupla com removedor de maquiagem, limpador e toner para evitar a formação de bactérias.

Se sua pele tende a ter cravos ou espinhas ativos, evite vaselina; sendo um oclusivo, pode obstruir os poros. Melhor aproveitá-la se você tiver pele seca.

Antes de aplicá-la em todo o rosto, faça um teste de contato 48 horas antes para garantir que você não seja alérgica à vaselina.

Use vaselina de alta qualidade e guarde-a em local fresco e seco.

Prepare-se para sua pele ficar mais macia, hidratada e bonita com essas máscaras!