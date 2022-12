Simpatia poderosa para esquecer o ex de uma vez por todas e liberar seu coração Foto ilustrativa - Pexels - cottonbro

Nem sempre é fácil superar um relacionamento e esquecer alguém que já amamos muito, não é mesmo? E, embora algumas alternativas comuns como cortar relações e até mesmo buscar ajuda profissional sejam positivas, existe também a possibilidade de pedir uma ajudinha para o universo.

E é justamente pensando nisso que trouxemos hoje uma simpatia para esquecer o ex e assim poder seguir sua vida. Vamos lá aprender todos os detalhes? As informações são do portal Univision.

Simpatia para esquecer o ex

Você precisará de:

1 jarra transparente (pode ser feita de qualquer material, apenas sendo transparente);

1 colher cheia de óleo;

1 vela branca;

1 vela vermelha;

1 foto da pessoa que deseja esquecer.



Como fazer a simpatia:

O primeiro passo será encher a jarra com água;

Feito isso, coloque a foto da pessoa embaixo;

Agora, você deverá acrescentar o óleo na água;

O próximo passo será acender as velas, a branca que ficará posicionada do lado esquerdo da jarra e a vermelha do lado direito. Faça isso dizendo em voz alta que quer esquecer uma pessoa;

Então, olhe a foto da pessoa mais uma vez através da água, que a certo modo se mistura com o óleo e sinta que todo o que sentia por esta pessoa vai indo embora;

Diga em voz alta que está tirando o poder de tal indivíduo sobre sua mente e coração e que é hora de ir para outro lugar;

Logo após, você deverá retirar a foto debaixo da jarra e colocar fogo em cada ponta com uma das velas, então deixe queimando em um recipiente;

Enquanto estiver queimando e visualizando esta imagem, repita: “Eu, queimo sua foto, [nome da pessoa], e decreto que te quero longe da minha mente e da minha vida. Deixe meu coração e me liberto dessa dor”;

Quando terminar de queimar jogue a água em algum lugar fora de sua casa. Deixe que o vento leve as cinzas ou as enterre.