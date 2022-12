Sequência de imagens captada pela NASA impressiona ao mostrar detalhes ocultos da superfície lunar; confira

No sexto dia da missão Artemis I da NASA, a espaçonave Orion capturou as fotos mais próximas da Lua de uma nave humana desde a Apollo - cerca de 128 km acima da superfície lunar.⁣

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, esta foto foi tirada usando o sistema óptico de navegação da Orion, que captura imagens em preto e branco da Terra e da Lua em diferentes fases e distâncias.

Esta demonstração de tecnologia vital no teste de voo Artemis I ajudará a provar sua eficácia para futuras missões tripuladas.

Orion também passou pelos pontos de pouso das Apollo 11, 12 e 14 e está a caminho de uma órbita retrógrada distante, uma órbita de alta altitude que move Orion na direção oposta à da Lua ao redor da Terra.

Sequência de imagens captada pela NASA impressiona ao mostrar detalhes ocultos da superfície lunar

Registro 1: Como detalhado pela NASa, é possível ver uma foto próxima em preto e branco da superfície da Lua mostrando crateras de vários tamanhos pontilhando sua superfície. A Lua aparece em tons de cinza à esquerda da imagem, com a escuridão do espaço no terço direito da foto.

Registro 2: A imagem é uma tomada mais próxima de uma área semelhante. A escuridão do espaço ocupa menos espaço.⁣

Registro 3: Uma foto mais próxima ainda, as crateras variam em tamanho e forma.⁣

Registro 4: Ainda de acordo com as informações, a foto mais próxima mostra crateras em cima de crateras, e a textura da Lua é marcada por asteroides e impactos de meteoros.⁣ Confira:

Texto com informações da NASA