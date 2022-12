Os signos que menos se amargam por amor

As decepções trazem amarguras que podem demorar mais ou menos tempo para serem curadas. No entanto, quando o assunto é dor de amor, alguns signos fazem o possível para sair da tristeza o mais rápido possível e dar outro sentido para a vida.

Confira quais são:

Virgem

O virginiano costuma se doar muito para os objetivos e para as pessoas que importam. Quando um amor chega ao fim e seu castelo é derrubado, ele pode se sentir muito magoado, mas não gastará todo o tempo do mundo se lamentado. Como sabe que muita coisa depende dele, toma o controle da sua vida o mais rápido que conseguir e acaba com a amargura lembrando sempre que não aceitará migalhas.

Libra

O libriano pode atrair as pessoas erradas para a sua vida e se lamentar pelo o que sofreu, mas ele não desanimará e buscará formas de recuperar sua energia positiva. Como se fosse mágica, um dia ele se levanta indo à luta para encontrar o melhor e recupera o brilho que o dá simpatia, força e poder de atrair conquistas realmente boas.

Escorpião

Por mais intenso e apaixonado que seja, o escorpiano coloca tempo de duração ao seu sofrimento. Ele pode se sentir triste ao lembrar, mas fará o possível para entrar de cabeça em outros objetivos e voltar a viver as aventuras do seu caminho com entrega e verdade. Quando se liberta da mágoa uma vez, entende logo que se amar e cuidar tem o poder de atrair conexões mais saudáveis.

Sagitário

O sagitariano pode levar uma grande queda, mas nunca perde o valor de voltar a se levantar e se aventurar sem medo. Ele luta para melhorar de dentro para fora e busca de maneira profunda caminhos que renovem sua energia e curem as feridas que o atrapalharam. Sem tempo para amargura, logo este signo se empenha a viver novamente com toda a motivação.

